Sau châu Âu, một quốc gia vừa thông báo hạ giá trần dầu Nga xuống 47,6 USD/thùng: Là trùm dầu mỏ có trữ lượng thứ 3 thế giới

10-08-2025 - 09:01 AM | Thị trường

Mức giá trần cho dầu thô vận chuyển bằng đường biển có nguồn gốc từ Nga sẽ giảm từ 60 USD/thùng xuống còn 47,60 USD/thùng.

Sau châu Âu, một quốc gia vừa thông báo hạ giá trần dầu Nga xuống 47,6 USD/thùng: Là trùm dầu mỏ có trữ lượng thứ 3 thế giới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính phủ Canada ngày 8/8 thông báo sẽ hạ giá trần đối với dầu mỏ của Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Cụ thể, theo tuyên bố của Bộ Tài chính Canada, mức giá trần mới áp dụng cho dầu thô vận chuyển bằng đường biển có nguồn gốc từ Nga sẽ giảm từ 60 USD/thùng xuống còn 47,60 USD/thùng. Động thái này đưa Canada đồng bộ với Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, những bên hồi tháng 7 đã công bố kế hoạch hạ giá trần nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga và gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow.

Vào giữa tháng 7, EU thông qua gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga bao gồm quyết định hạ mức trần giá dầu thô của Nga từ 60 USD xuống còn 47,6 USD/thùng. Theo cơ chế giá trần do nhóm G7 và EU đặt ra, các chuyến hàng dầu thô của Nga xuất khẩu sang các nước thứ ba chỉ được tiếp cận với các dịch vụ bảo hiểm và tài chính của phương Tây nếu giá bán không vượt quá mức trần. EU cho biết việc hạ trần giá lần này nhằm phản ánh giá dầu toàn cầu hiện tại, đồng thời thiết lập một cơ chế tự động và linh hoạt để điều chỉnh mức giá này theo thời gian, bảo đảm tính hiệu quả và khả thi trong thực thi chính sách.

Bộ trưởng Tài chính Canada, ông Francois-Philippe Champagne, cho biết: “Bằng cách tiếp tục hạ giá trần đối với dầu thô của Nga, Canada và các đối tác đang gia tăng áp lực kinh tế, hạn chế nguồn tài chính quan trọng cho những động thái tại Ukraine của Nga”.

Chính sách áp giá trần dầu mỏ của Nga được các nước G7, EU và Australia đưa ra từ cuối năm 2022, nhằm giới hạn nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Moscow, đồng thời duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường toàn cầu.

Đối với Canada, trong năm 2024 quốc gia này ghi nhận mức xuất khẩu dầu thô trung bình khoảng 4,20 triệu thùng/ngày, tăng 5,4% so với năm 2023. Giá xuất khẩu bình quân duy trì ở mức 65,3 USD/thùng, đưa tổng giá trị xuất khẩu lên 100,7 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm trước.

Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm tới 93% lượng dầu xuất khẩu của Canada, tương đương 3,93 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, kể từ khi dự án mở rộng đường ống Trans Mountain (TMX) đi vào hoạt động tháng 5/2024, xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ tăng gần 60%. Đáng chú ý, Trung Quốc đã vươn lên trở thành khách hàng lớn nhất của Canada từ TMX với mức trung bình 207.000 thùng/ngày, so với chỉ khoảng 7.000 thùng/ngày trong cả thập kỷ trước đó. Ngoài Trung Quốc, Canada cũng mở rộng xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.

Bị Ấn Độ quay lưng dừng nhập khẩu, Nga lập tức ‘cầu cứu’ ông trùm nhập khẩu thứ 2 thế giới: Đưa ra mức giá chiết khấu cực sâu, đối mặt chi phí vận chuyển đắt đỏ

Như Quỳnh

