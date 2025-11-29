Sẽ có chuỗi đô thị, khu trọng điểm kinh tế từ sân bay Đà Nẵng đến Chu Lai

Xây dựng mô hình thể chế tiên phong

Chiều 28/11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào khu thương mại tự do và hạ tầng logistics.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics. Ảnh: Giang Thanh.

Đà Nẵng được đánh giá có lợi thế hiếm có để trở thành đầu mối giao thương quốc tế quan trọng. Thời gian qua, địa phương đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng logistics với cảng Tiên Sa và cảng Liên Chiểu đang được hoàn thiện, hướng tới trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế; có 2 sân bay lớn; mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại gồm: cao tốc, Quốc lộ 1, đường sắt và các trung tâm logistics.

Khu Thương mại tự do Đà Nẵng đang được hình thành, trong đó, khu chức năng sản xuất - logistics sẽ đóng vai trò quan trọng, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm sản xuất, trung chuyển hàng hóa quốc tế; gắn kết chặt chẽ với cảng Liên Chiểu, Tiên Sa, sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm - Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình mới, chưa có tiền lệ và chưa được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, hiện, các cơ chế, chính sách ưu đãi được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 136 vẫn còn mang tính thận trọng, chủ yếu dựa trên khung chính sách dành cho khu kinh tế nói chung, chưa tạo ra sự vượt trội và hấp dẫn thực sự cho mô hình này.

Với các cơ chế đặc thù mới, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng kỳ vọng trở thành điểm đến của dòng chảy FDI toàn cầu.

"Để phát huy những lợi thế riêng có, xây dựng mô hình thể chế tiên phong mang tính cạnh tranh quốc tế và tạo điểm đến mới cho dòng chảy vốn đầu tư nước ngoài (FDI) toàn cầu, Đà Nẵng đã đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù mới cho Khu Thương mại tự do để trình thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 10 đang diễn ra", bà Trâm nói.

Trong đó, một số chính sách thông thoáng, vượt trội đang đề xuất cụ thể như: Giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các ngành ưu tiên; chỉ định nhà đầu tư chiến lược xây dựng hạ tầng kỹ thuật; miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các dự án; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; chế độ hải quan ưu tiên; nới lỏng thị thực, thẻ tạm trú cho chuyên gia và gia đình…

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đề xuất một số cơ chế mở cho các nhà đầu tư nước ngoài như cho phép sở hữu đến 49% vốn điều lệ các lĩnh vực liên quan đến hàng không, 51% đối với dự án trung tâm logistics; được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất và kinh doanh trung chuyển hàng hóa… Thời gian thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù là 10 năm.

Kết nối, tạo động lực cho khu vực phía Đông

Theo ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, sau hợp nhất, địa phương có lợi thế lớn với 2 sân bay quốc tế, vấn đề được đặt ra đó là kết nối khu vực phía đông thành phố và hình thành chuỗi cung ứng từ sân bay Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai.

Khu vực phía đông Đà Nẵng rộng khoảng 4.000 km² (chiếm 35% diện tích) nhưng có quy mô dân số đến 2,5 triệu dân (chiếm gần 90% dân số). Khu vực phía tây chiếm 65% diện tích có chia cắt địa hình đồi núi và các vùng khó phát triển được định hướng tập trung vào nông nghiệp, khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam, cho hay, địa phương muốn thu hút dòng vốn đầu tư mới vào logistics.

“Trước mắt, chúng tôi xác định khu vực phía đông, kéo dài từ sân bay Đà Nẵng và kết thúc ở sân bay Chu Lai sẽ hình thành một chuỗi đô thị dọc ven biển và một khu vực trọng điểm kinh tế - xã hội, hỗ trợ sự phát triển của phía tây”, ông Nam nói.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhìn nhận, với định hướng phát triển logistics theo hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững, Đà Nẵng sẽ từng bước trở thành trung tâm logistics cấp quốc gia có vai trò quốc tế với đa dạng các hình thức vận xuất, chuỗi logistics; nâng cao giá trị khối lượng hàng hóa, dịch vụ; phát triển logistics, giao lưu thương mại, dịch vụ và kinh tế xanh.

“Đà Nẵng muốn mời gọi dòng vốn đầu tư mới trong lĩnh vực logistics - lĩnh vực định hướng sự tăng trưởng của địa phương trong nhiều thập kỷ tới. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và đối tác quốc tế, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đưa định hướng thành hành động cụ thể, biến tiềm năng thành giá trị hiện thực, biến Đà Nẵng thành nơi đáng sống, đáng đầu tư, đáng trải nghiệm trong khu vực và quốc tế”, ông Nam nói.

Đà Nẵng đầu tư mạnh mẽ để đồng bộ hạ tầng logistics.

Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, việc thu hút đầu tư vào hạ tầng logistics là một bước đi rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng đang vươn lên, chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế, coi logistics là một trong những trụ cột phát triển.

"Khu Thương mại tự do Đà Nẵng sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, thương mại tự do thuế quan và công nghiệp công nghệ cao”, ông Hải nói.