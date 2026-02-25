Sếp bảo cần người tham dự 1 cuộc họp quan trọng, ai cũng từ chối khéo nên tôi đành nhận lời: Không ngờ 1 tháng sau được thăng chức

*Bài viết dưới đây là chia sẻ về buổi họp lớp của tác giả Lạc Dương được đăng tải trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc).

Tôi làm việc tại một công ty công nghệ ở thành phố Thâm Quyến, nơi nhịp độ công việc luôn ở mức cao và không có chỗ cho sai sót. Ở đây, hầu hết đồng nghiệp của tôi đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, năng lực chuyên môn không hề thua kém nhau. Vì vậy, chuyện cạnh tranh để được tham gia vào những dự án quan trọng – vốn là “bệ phóng” cho việc thăng chức, tăng lương – luôn diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt.

Thế nhưng, có một lần cơ hội lại xuất hiện theo cách hoàn toàn ngược lại.

Khoảng 2 tháng trước, công ty tôi chuẩn bị triển khai một dự án hợp tác với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đây là dự án được ban lãnh đạo đánh giá có ý nghĩa chiến lược, nếu thành công sẽ mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp trong vài năm tới. Trước khi bắt đầu triển khai, phía đối tác đề nghị tổ chức một chuỗi cuộc họp chuyên sâu để thống nhất về công nghệ, tiến độ và phương án phối hợp giữa hai bên.

Nhân viên chúng tôi không hề biết thông tin này. Trong cuộc họp nội bộ, trưởng phòng bất ngờ thông báo có lịch trình riêng trong thời gian tới và cần một người hỗ trợ tham dự cuộc họp với đối tác. Nhiệm vụ không chỉ là ghi chép nội dung mà còn phải trực tiếp trao đổi, phản hồi và phối hợp với các bộ phận trong công ty sau mỗi phiên họp.

Lúc đó, không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Lý do rất rõ ràng: toàn bộ cuộc họp sẽ diễn ra bằng tiếng Anh chuyên ngành, nội dung liên quan đến nhiều mảng từ kỹ thuật, vận hành đến pháp lý. Người tham dự phải chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin và báo cáo lại cho ban lãnh đạo. Quan trọng hơn, nếu dự án phát sinh vấn đề trong giai đoạn đầu, người đại diện chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị chất vấn.

Nghe vậy, một vài đồng nghiệp của tôi khéo léo viện lý do đang phụ trách dự án khác, số khác thẳng thắn nói rằng chưa đủ tự tin về ngoại ngữ hoặc không muốn “ôm thêm việc” ngoài phạm vi chuyên môn. Khi trưởng phòng nhìn quanh và hỏi: “Có ai sẵn sàng nhận nhiệm vụ này không?”, cả căn phòng gần như im lặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng do dự. Khối lượng công việc của tôi thời điểm đó vốn đã khá lớn. Nếu tham gia cuộc họp này, đồng nghĩa với việc phải làm thêm giờ liên tục trong nhiều ngày, chưa kể áp lực từ phía đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, khi thấy không ai lên tiếng, tôi đành giơ tay nhận lời. Một phần vì tôi ngại từ chối trước mặt cấp trên, phần khác đơn giản nghĩ rằng đây có thể là cơ hội để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Những ngày sau đó với tôi thực sự không hề dễ dàng. Các phiên họp thường kéo dài từ sáng đến tối, với lượng thông tin khổng lồ cần xử lý. Sau mỗi buổi làm việc, tôi lại phải chủ động liên hệ với các bộ phận nội bộ để xác minh dữ liệu, cập nhật tiến độ và chuẩn bị báo cáo gửi ban lãnh đạo.

Có những thuật ngữ kỹ thuật mà trước đây tôi chưa từng gặp, buộc phải tra cứu vào buổi tối. Thậm chí, đôi khi tôi còn nhờ đến sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm để đảm bảo không hiểu sai yêu cầu từ phía đối tác.

Áp lực lớn nhất đến từ việc phải đưa ra phản hồi ngay tại cuộc họp khi hai bên có ý kiến khác nhau. Thay vì né tránh, tôi lựa chọn ghi nhận đầy đủ mọi quan điểm, sau đó đề xuất phương án dung hòa dựa trên tình hình thực tế của công ty.

Sau khi chuỗi cuộc họp kết thúc, tôi tổng hợp toàn bộ nội dung thành một bản báo cáo chi tiết kèm theo đề xuất về lộ trình triển khai và phân công trách nhiệm giữa các bộ phận. Bản báo cáo này sau đó được sử dụng làm tài liệu nền tảng cho dự án trong giai đoạn khởi động.

Một tháng sau, khi dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai nội bộ, ban giám đốc thông báo thành lập đội quản lý dự án mới. Điều khiến tôi bất ngờ là mình được bổ nhiệm vào vị trí quản lý dự án, đi kèm với mức tăng lương đáng kể.

Sau này, trưởng phòng mới tiết lộ rằng cuộc họp với đối tác thực chất cũng là một phép thử. Trong bối cảnh công ty có nhiều nhân sự giỏi chuyên môn, ban lãnh đạo muốn tìm người sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, có tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp liên phòng ban.

Nhìn lại, tôi nhận ra cơ hội không phải lúc nào cũng đến dưới dạng những lời đề nghị hấp dẫn. Đôi khi, chúng xuất hiện trong hình hài của những nhiệm vụ khó khăn mà ít người muốn nhận. Và chính quyết định “đành nhận lời” vào thời điểm đó lại trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tôi.

(Theo Zhihu )