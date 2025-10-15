Shark Bình từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực crypto hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"
Theo Shark Bình, việc điều tra rất khó vì đặc điểm của công nghệ blockchain có tính ẩn danh. Địa chỉ ví chỉ là một chuỗi ký tự dài, không gắn với danh tính cụ thể.
- 14-10-2025Không chỉ lừa đảo tại DA tiền số, Shark Bình còn lập công ty bất động sản gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước
- 14-10-2025Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư
- 14-10-2025Shark Bình trước khi bị khởi tố từng nói: "Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư"
- 14-10-2025Shark Bình bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx
Trong một buổi livestream, ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi Shark Bình) từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực tiền điện tử (crypto) hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"
Theo Shark Bình, một trong những kịch bản là tự dàn dựng một vụ hack.
Shark Bình chia sẻ về ví dụ một dự án có thể huy động được 50 - 100 triệu USD từ việc phát hành coin, sau khoảng một đến hai năm hoạt động, họ đột ngột thông báo: "Chúng tôi đã bị hacker tấn công và toàn bộ kho coin đã bị lấy cắp."
Theo Shark Bình, việc điều tra rất khó vì đặc điểm của công nghệ blockchain có tính ẩn danh. Địa chỉ ví chỉ là một chuỗi ký tự dài, không gắn với danh tính cụ thể.
Và theo Shark Bình, kể cả có công bố địa chỉ ví của hacker, cũng không biết được rằng đó là một vụ tấn công thật sự hay "tự hack", có nghĩa là chính đội ngũ kỹ thuật đã dàn dựng để chiếm đoạt số coin trong kho.
Ngay cả khi địa chỉ ví nhận tiền được công bố, các công cụ như "máy trộn coin" có thể được sử dụng để xóa dấu vết. Đây là một dịch vụ chuyên dùng để rửa tiền, làm xáo trộn các giao dịch khiến việc truy tìm dấu vết trở nên vô cùng khó khăn. Khi tiền đã đi qua máy trộn và được chuyển đến các địa điểm khác nhau trên thế giới như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil, việc tìm ra thủ phạm là gần như không thể.
Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 44 tuổi, quê Hà Nội) với xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.
Theo điều tra, ông Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá về quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" với cam kết vốn 50 triệu USD, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo AntEx. Thủ đoạn này được cho là để thu hút người mua và tránh tình trạng bán tháo.
Tuy nhiên, khi dự án không đi đúng lộ trình cam kết, ông Bình và các cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví chung của dự án AntEx. Số tiền ảo này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân, bán ra tiền Việt Nam đồng để chia nhau.
Nhịp sống thị trường