Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shark Bình từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực crypto hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"

15-10-2025 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Shark Bình từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực crypto hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"

Theo Shark Bình, việc điều tra rất khó vì đặc điểm của công nghệ blockchain có tính ẩn danh. Địa chỉ ví chỉ là một chuỗi ký tự dài, không gắn với danh tính cụ thể.

Trong một buổi livestream, ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi Shark Bình) từng chia sẻ: "Rút ruột trong lĩnh vực tiền điện tử (crypto) hay blockchain dễ lắm mà hợp pháp luôn"

Theo Shark Bình, một trong những kịch bản là tự dàn dựng một vụ hack.

Shark Bình chia sẻ về ví dụ một dự án có thể huy động được 50 - 100 triệu USD từ việc phát hành coin, sau khoảng một đến hai năm hoạt động, họ đột ngột thông báo: "Chúng tôi đã bị hacker tấn công và toàn bộ kho coin đã bị lấy cắp."

Theo Shark Bình, việc điều tra rất khó vì đặc điểm của công nghệ blockchain có tính ẩn danh. Địa chỉ ví chỉ là một chuỗi ký tự dài, không gắn với danh tính cụ thể.

Và theo Shark Bình, kể cả ﻿có công bố địa chỉ ví của hacker, cũng không biết được rằng đó là một vụ tấn công thật sự hay "tự hack", có nghĩa là chính đội ngũ kỹ thuật đã dàn dựng để chiếm đoạt số coin trong kho.

Ngay cả khi địa chỉ ví nhận tiền được công bố, các công cụ như "máy trộn coin" có thể được sử dụng để xóa dấu vết. Đây là một dịch vụ chuyên dùng để rửa tiền, làm xáo trộn các giao dịch khiến việc truy tìm dấu vết trở nên vô cùng khó khăn. Khi tiền đã đi qua máy trộn và được chuyển đến các địa điểm khác nhau trên thế giới như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ hay Brazil, việc tìm ra thủ phạm là gần như không thể.

Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 44 tuổi, quê Hà Nội) với xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Theo điều tra, ông Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá về quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" với cam kết vốn 50 triệu USD, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo AntEx. Thủ đoạn này được cho là để thu hút người mua và tránh tình trạng bán tháo.

Tuy nhiên, khi dự án không đi đúng lộ trình cam kết, ông Bình và các cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví chung của dự án AntEx. Số tiền ảo này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân, bán ra tiền Việt Nam đồng để chia nhau.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án 20.000m2 trên 'đất vàng' Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Keppel Land có diễn biến mới sau 30 năm nhận giấy phép

Siêu dự án 20.000m2 trên 'đất vàng' Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Keppel Land có diễn biến mới sau 30 năm nhận giấy phép Nổi bật

Chốt lãi VSC, BSR, HAH... vẫn còn ấm tay, VIX quyết chi ngay 2.000 tỷ săn 'hàng nóng' mới

Chốt lãi VSC, BSR, HAH... vẫn còn ấm tay, VIX quyết chi ngay 2.000 tỷ săn 'hàng nóng' mới Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 15/10: Những doanh nghiệp thép, điện đầu tiên công bố; nhiều kết quả bất ngờ

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 15/10: Những doanh nghiệp thép, điện đầu tiên công bố; nhiều kết quả bất ngờ

00:03 , 15/10/2025
Công ty xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 10% sau năm tăng trưởng lợi nhuận 660%

Công ty xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 10% sau năm tăng trưởng lợi nhuận 660%

00:03 , 15/10/2025
Từ cảnh báo của UBCKNN và vụ đình chỉ kiểm toán viên, nhìn lại dòng tiền nghìn tỷ tại Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII): Bán tài sản tốt, 'bơm' vốn cho vay không tài sản đảm bảo

Từ cảnh báo của UBCKNN và vụ đình chỉ kiểm toán viên, nhìn lại dòng tiền nghìn tỷ tại Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII): Bán tài sản tốt, 'bơm' vốn cho vay không tài sản đảm bảo

00:01 , 15/10/2025
Hé lộ quá trình công an truy vết vụ án AntEx của Shark Bình: Có sự hỗ trợ của một tổ chức blockchain

Hé lộ quá trình công an truy vết vụ án AntEx của Shark Bình: Có sự hỗ trợ của một tổ chức blockchain

22:26 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên