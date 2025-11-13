Shipper đòi 35.000 đồng tiền phí giao hàng, người phụ nữ suýt mất luôn tài khoản ngân hàng nếu làm theo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, một thủ đoạn lừa đảo cực kỳ tinh vi, lợi dụng quy trình cấp hộ chiếu qua Dịch vụ công trực tuyến đã xuất hiện trên địa bàn. Nạn nhân là chị H.T.K.H (sinh năm 2000, trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo trình báo, chị H. vừa tự mình nộp hồ sơ cấp hộ chiếu online thành công vào ngày 10/7. Đến sáng ngày 23/7 (chỉ 2 ngày sau khi hồ sơ được xử lý xong), chị nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ (0592057613).

Người ở đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên chuyển phát nhanh (CPN), thông báo có bưu phẩm là hộ chiếu gửi về đúng địa chỉ mà chị đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công. Do thông tin quá trùng khớp, chị H. không một chút nghi ngờ.

Kẻ này sau đó yêu cầu chị chuyển khoản trước 35.000 đồng tiền phí mới giao hàng, với lý do "hộ chiếu là hàng đặc biệt, không thể thanh toán khi nhận hàng (COD) như thông thường". Tin tưởng, chị H. đã chuyển khoản 35K vào số tài khoản được gửi qua tin nhắn SMS.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi chuyển tiền, chiêu trò lừa đảo bắt đầu leo thang. Kẻ gian liên tục gọi lại, nói rằng "chưa nhận được tiền", yêu cầu chị H. gửi hóa đơn chuyển khoản. Khi chị đề nghị kết bạn Zalo để gửi ảnh, đối tượng lập tức né tránh.

Một lúc sau, một số điện thoại khác (0592060734) gọi đến, tự xưng là "quản lý CPN". Tên này không còn đòi 35K, mà chuyển sang đe dọa. Hắn nói rằng việc chị H. "chuyển nhầm" tiền đã kích hoạt một gói bảo hiểm tự động, và tài khoản của chị có thể bị trừ 3.500.000 đồng mỗi tháng. Để "hủy kích hoạt", chúng yêu cầu chị H. phải cung cấp mã OTP.

Rất may mắn, đến bước này, chị H. đã nhận ra sự bất thường. Khi chị thẳng thắn hỏi "có phải lừa đảo không?" thì đối tượng lập tức cúp máy.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh xác nhận không chỉ riêng chị H., mà thời gian này nhiều người dân khác cũng đã phản ánh về hình thức lừa đảo tinh vi nhắm vào người làm hộ chiếu online. Cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân phải tuyệt đối ghi nhớ: Hộ chiếu do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp không bao giờ thu thêm phí chuyển phát qua điện thoại và không bao giờ yêu cầu "thanh toán chuyển khoản trước" dưới bất kỳ hình thức nào, đây đều là dấu hiệu lừa đảo.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần lập tức báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.