Siêu sân bay của Việt Nam sắp được đưa vào khai thác: Đếm ngược đến giờ G

Mới đây, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nói về tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Báo Tuổi Trẻ. Cụ thể, hiện ở dự án thành phần 3 (có 14 gói thầu) còn 11 gói thầu đang được ACV tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ" của Thủ tướng. Các liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công, gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Theo ACV, các hạng mục như nhà ga hành khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, giao thông nội cảng đều đang bám sát tiến độ cam kết. Đặc biệt đối với hạng mục nhà ga hành khách đến nay cơ bản đã hoàn thành phần thô, công tác hoàn thiện mái, mặt dựng kính, hệ thống kỹ thuật và lắp đặt thiết bị công nghệ đang được triển khai đồng loạt...

Sau khi đàm phán điều chỉnh thời gian và biện pháp thi công, đến nay các liên danh nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án đều cam kết rút ngắn tiến độ từ 3 - 6 tháng so với hợp đồng ban đầu.

"Tiến độ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 phấn đấu cơ bản hoàn thành trước 19/12/2025, đưa vào vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026", đại diện ACV thông tin.

Hồi tháng 3 năm nay, trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng đã yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và các bộ, ngành liên quan cần quán triệt mục tiêu không thay đổi của dự án là cơ bản phải hoàn thành trong năm 2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Mới đây, OAG dự báo Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) có thể gia nhập nhóm sân bay phục vụ 100 triệu hành khách mỗi năm trong vòng 10 năm tới, cùng với các “siêu cảng” đang hình thành tại châu Á. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai trên diện tích khoảng 5.000ha, với tổng vốn đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, chia làm ba giai đoạn.

Hiện dự án đang trong giai đoạn 1, dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay. Ở giai đoạn này, Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2035, bổ sung thêm một nhà ga hành khách và một đường băng mới, nâng tổng công suất lên 50 triệu khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn cuối cùng, dự kiến hoàn thành vào khoảng 2035-2040, sẽ đưa tổng công suất của Long Thành lên mức 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất nước ta, có chức năng trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh với các sân bay lớn trên thế giới.

