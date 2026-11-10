Sinh 3 con vẫn sở hữu vóc dáng như gái trẻ, siêu mẫu tiết lộ bí quyết giảm 8kg trong 1 tháng nhưng không phải ai cũng nên học theo

Sinh 3 con nhưng vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài, nữ diễn viên, người mẫu Đài Loan (Trung Quốc) Quan Dĩnh khiến nhiều người ngưỡng mộ và được gọi là “mẹ bỉm sữa quyến rũ”. Tuy nhiên, ít ai biết cô từng trải qua giai đoạn tăng cân đáng kể sau sinh, có thời điểm nặng hơn 70kg.

Trong một buổi livestream trước đây, Quan Dĩnh từng thẳng thắn chia sẻ rằng “tập thể dục không khiến bạn gầy đi”, đồng thời tiết lộ bí quyết giúp cân nặng giảm rõ rệt nằm ở việc điều chỉnh thời gian ăn uống và lựa chọn thực phẩm. Cô thậm chí cho biết từng giảm tới 8kg chỉ trong một tháng khi tích cực kiểm soát cân nặng. Vậy phương pháp của cô là gì và đâu là điều cần lưu ý nếu muốn giảm cân an toàn?

1. Chỉ ăn trong 4 giờ mỗi ngày: Từng thử phương pháp nhịn ăn gián đoạn 20:4

Sau khi sinh con thứ ba, Quan Dĩnh từng tăng cân lên hơn 70kg. Để lấy lại vóc dáng, cô bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống, ban đầu thử phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 – ăn trong khoảng thời gian 8 giờ mỗi ngày và nhịn ăn trong 16 giờ còn lại.

Sau đó, cô tiếp tục thử phương pháp nghiêm ngặt hơn là 20:4, tức chỉ ăn trong khung giờ 4 tiếng và nhịn ăn trong 20 tiếng còn lại. Theo chia sẻ của cô, thời gian này cô thường ăn sáng và ăn trưa trong khung giờ cho phép, đồng thời bỏ bữa tối.

Việc giới hạn thời gian ăn giúp Quan Dĩnh kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào và cân nặng dần giảm xuống. Tuy nhiên, nhịn ăn 20 giờ mỗi ngày là phương pháp có mức độ hạn chế cao, không phù hợp với tất cả mọi người. Đặc biệt, phụ nữ sau sinh, người đang cho con bú, người mắc bệnh nền hoặc có tiền sử rối loạn ăn uống không nên tự ý áp dụng.

Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn kéo dài. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn phù hợp, cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất, đồng thời lựa chọn phương pháp có thể thực hiện lâu dài.

2. Ưu tiên protein, thường xuyên ăn thịt gà, cá và trứng

Bên cạnh việc kiểm soát thời gian ăn, Quan Dĩnh cũng chú trọng lựa chọn thực phẩm. Trong giai đoạn giảm cân, cô ưu tiên những nguồn protein như thịt gà, cá, trứng và thịt bò.

Thay vì chỉ ăn salad hoặc cố nhịn đói, cô chú trọng bổ sung protein trong các bữa ăn. Đây là dưỡng chất cần thiết để duy trì khối cơ, hỗ trợ cảm giác no và góp phần bảo vệ thể trạng trong quá trình giảm cân.

Cô cũng từng cắt giảm đáng kể tinh bột, đồ ngọt và các món ăn đêm. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng muốn giảm cân thì phải loại bỏ hoàn toàn cơm, mì hay khoai lang. Những thực phẩm này vẫn có thể nằm trong chế độ ăn cân bằng nếu được sử dụng với lượng phù hợp.

Một bữa ăn giảm cân hợp lý nên kết hợp protein, rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ, tinh bột chất lượng tốt và chất béo lành mạnh. Cách ăn này giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất, đồng thời dễ duy trì hơn so với chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

3. Vì sao cô nói “tập thể dục không khiến bạn gầy đi”?

Trong một buổi livestream, Quan Dĩnh cho biết cô vẫn tập yoga, bơi lội và thường xuyên nhảy múa. Tuy nhiên, theo trải nghiệm cá nhân, cô nhận thấy việc điều chỉnh chế độ ăn uống mới là yếu tố giúp cân nặng thay đổi rõ rệt.

Cô cho rằng vận động mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ giấc ngủ, giải tỏa căng thẳng và duy trì sức khỏe, nhưng muốn giảm cân vẫn cần chú ý đến thực phẩm ăn vào và tổng lượng năng lượng nạp mỗi ngày.

Trên thực tế, không nên hiểu phát biểu này theo nghĩa tập thể dục không có tác dụng giảm cân. Cân nặng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có lượng năng lượng nạp vào, mức tiêu hao năng lượng, giấc ngủ và tình trạng sức khỏe. Điều chỉnh chế độ ăn có thể giúp tạo ra mức thâm hụt năng lượng cần thiết, trong khi vận động hỗ trợ giảm mỡ, duy trì khối cơ và cải thiện vóc dáng.

Đặc biệt, nếu muốn đôi chân săn chắc và đường nét cơ thể gọn gàng hơn, chỉ giảm cân là chưa đủ. Các bài tập tăng sức mạnh kết hợp vận động aerobic có thể giúp duy trì cơ bắp, cải thiện thể lực và hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Điều đáng tham khảo từ hành trình của Quan Dĩnh không phải là giảm thật nhiều cân trong thời gian ngắn, mà là sự chú ý đến chế độ ăn và thói quen vận động. Giảm 8kg trong một tháng là mức giảm nhanh, không nên xem như mục tiêu chung cho mọi người. Tốc độ giảm cân phù hợp cần dựa trên cân nặng ban đầu, tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của từng người.

Đặc biệt với phụ nữ sau sinh, cơ thể cần thời gian phục hồi. Thay vì chạy theo vóc dáng của người nổi tiếng, hãy ưu tiên ăn uống đủ chất, vận động phù hợp và lựa chọn mục tiêu giảm cân an toàn, bền vững.