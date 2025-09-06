Sinh nhật tiền tỷ ở Maldives và bí mật hôn nhân của vợ chồng "bà trùm" ngành thẩm mỹ

Người ta thường nghĩ, giàu có thì hạnh phúc chỉ nằm ở tiền bạc, tiệc tùng hay những chuyến du lịch xa hoa. Nhưng với doanh nhân Mailisa và ông xã Hoàng Kim Khánh, điều khiến công chúng ngưỡng mộ không chỉ là cuộc sống sung túc, mà còn là cách cả hai gìn giữ tình yêu bền chặt sau bao năm sóng gió. Mới đây, hình ảnh gia đình Mailisa kỷ niệm sinh nhật của Hoàng Kim Khánh tại Maldives lại một lần nữa khiến nhiều người phải trầm trồ.

Mới đây, hình ảnh gia đình Mailisa kỷ niệm sinh nhật của Hoàng Kim Khánh tại Maldives

Khi người giàu đón sinh nhật

Cả gia đình Mailisa – Hoàng Kim Khánh đã có kỳ nghỉ sang trọng tại Maldives để mừng sinh nhật của vị doanh nhân ngành siêu xe.

Trên trang cá nhân, Mailisa viết: "Maldives có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng có anh ở bên. Người ta hay nói hôn nhân sẽ nhạt dần theo năm tháng, nhưng em tin, nếu vợ chồng biết trân trọng và nâng niu nhau, tình yêu sẽ ngày càng ngọt ngào, đằm thắm hơn.

Cuộc đời này dài rộng lắm, em chẳng ước gì xa xôi, chỉ mong có anh nắm tay em đi đến tận cuối con đường. Đến khi tóc bạc, mắt mờ, mình vẫn còn nhìn nhau và mỉm cười như thuở ban đầu. Em yêu anh – ông xã Hoàng Kim Khánh của em".

Gia đình kiểu mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ

Không chỉ vợ, con dâu Lê Duyên cũng chia sẻ cảm xúc: "Maldives đẹp như tranh vẽ, nhưng tuyệt vời nhất là được bên gia đình, cùng cười, cùng lưu giữ những khoảnh khắc khó quên".

Sau sinh nhật, Mailisa bất ngờ dành tặng ông xã món quà "có một không hai": cây bút bạc nguyên khối trị giá gần 400 triệu đồng. Theo cô, đó không chỉ là phụ kiện xa xỉ, mà còn là biểu tượng cho tình yêu và sự trân trọng. Cả gia đình cùng mở hộp, chúc ông xã sẽ "ký thêm nhiều hợp đồng lớn, mang về những công nghệ làm đẹp hiện đại nhất cho khách hàng Mailisa".

Đặc biệt, trong mọi bức ảnh đông đủ, cặp đôi Mai – Khánh luôn đứng cạnh nhau. Hiếm có cặp vợ chồng nào đã lên chức ông bà mà vẫn tình tứ, ngọt ngào đến vậy.

Bí mật hôn nhân: Từ "hai lần đò" đến hạnh phúc ngọt ngào

Sau ánh hào quang của doanh nghiệp tỷ đô, Mailisa từng trải qua không ít sóng gió riêng tư. Ít ai biết cuộc hôn nhân đầu của nữ doanh nhân không hạnh phúc, họ ly hôn để lại cho Mailisa hai người con trai.

Mãi đến khi gặp Hoàng Kim Khánh, cô mới có được tổ ấm trọn vẹn. Cặp đôi có thêm hai người con chung và cùng nhau gây dựng đế chế Mailisa.

Nữ doanh nhân ngày càng trẻ đẹp

Mailisa từng rút ra bí quyết giữ hôn nhân:

"Phụ nữ ai cũng có điểm tốt và chưa tốt. Với Mai thì cái nào tốt chúng ta phát huy còn cái nào mà chưa được tốt thì nên điều chỉnh những cái khiếm khuyết. Mai thấy phụ nữ chúng ta thường hay lo lắng, chồng nói một cái gì đó cũng chưa đến nỗi tổn thương mình nhưng với tính cách của người phụ nữ là hay ghim vào rồi bắt đầu suy diễn. Hay những khi ra ngoài, gặp sếp hoặc gặp đồng nghiệp mà bây giờ không tốt hoặc là có một cái điều gì đó không hài lòng thì khi trở về nhà thấy con cái học hành điểm thấp thì lúc đó sẽ cảm thấy buồn rầu, khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng và cảm xúc.

Đối với Mai một người phụ nữ mà suốt ngày buồn rầu thì không thể trẻ lên được. Vậy nên, theo kinh nghiệm cuộc đời mà Mai rút ra được đó là cứ chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá ra không có, đừng bao giờ phụ thuộc cảm xúc chồng hay người thân, con cái và tất cả những người xung quanh. Bản thân một người phụ nữ phải làm chủ được cảm xúc của chính mình. Thực tế, phụ nữ cũng là một con người chứ không phải tảng đá nhưng khi mình buồn không giải quyết được cái gì cả, cuộc đời dù như thế nào cũng phải yêu đời hết".

Nữ doanh nhân cũng chỉ ra sai lầm của nhiều bà vợ: "Nhiều chị em phụ nữ rất yêu thương chồng nhưng lại thương không đúng cách, luôn tự bày vẽ rồi làm mọi thứ phức tạp lên rồi lại có tâm lý khó chịu. Cho nên bí quyết của Mai là cứ đơn giản hoá, tối ưu hết mọi thứ và đừng nên cầu kỳ, hoa mỹ, dành tình cảm chân thành cho nhau là được".

Với cô, hôn nhân không phải là "giữ chồng" bằng vật chất hay kiểm soát, mà là giữ tình cảm bằng sự bình an và giản dị.

Một bữa tiệc xa hoa ở Maldives, một món quà bạc trăm triệu… nhưng giá trị lớn nhất vẫn là tình yêu bền chặt của Mailisa và Hoàng Kim Khánh. Từ những lần đổ vỡ, Mailisa đã học cách sống đơn giản, yêu chân thành. Và đó cũng chính là lý do, giữa thiên đường Maldives, người ta vẫn thấy cặp đôi này tình tứ chẳng khác gì thuở mới yêu.