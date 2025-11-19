Sở hữu cảng 11.000 tỷ vẫn không được phép nhập khẩu mặt hàng quan trọng, Đồng Nai quyết "xin" quyền

Tỉnh Đồng Nai hiện có 5 đơn vị hải quan cửa khẩu (HQCK) gồm: HQCK Cảng Đồng Nai, HQCK Cảng Nhơn Trạch, HQCK quốc tế Hoa Lư, HQCK Hoàng Diệu và HQCK Lộc Thịnh.

Các HQCK này có quy mô lớn, đáp ứng việc xuất nhập khẩu nhiều loại hàng hóa khác nhau. Tuy nhiên, t rong số những hàng hóa làm thủ tục nhập khẩu tại các HQCK của Đồng Nai, ô tô vẫn chưa được đưa vào danh mục được nhập khẩu theo công bố của Bộ Công Thương.

Tại Việt Nam, 6 HQCK cảng biển được nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ tại các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có 2 HQCK được nhập khẩu ô tô.

Trong khi đó, HQCK Nhơn Trạch là một trong 5 HQCK của tỉnh có thế mạnh khai thác làm thủ tục nhập khẩu ô tô do trên địa bàn quản lý có Cảng biển Phước An (xã Phước An) là một trong những cảng biển có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Cảng biển này được đưa vào hoạt động chính thức từ cuối năm 2024.

Cảng Phước An có quy mô hơn 164ha với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Cảng Phước An có 9 bến với tổng chiều dài khoảng 2,8km, có khả năng tiếp nhận tàu đến 60.000 tấn.

Cảng Phước An nằm tại vị trí chiến lược bên sông Thị Vải – tuyến hàng hải huyết mạch ra Biển Đông, đồng thời chỉ cách các khu công nghiệp lớn của Đồng Nai và TP.HCM một khoảng ngắn. Lợi thế này giúp cảng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa lý tưởng, hấp dẫn mạnh mẽ các nhà đầu tư.

Đặc biệt, năm 2026, khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động, Cảng Phước An càng tăng giá trị khi chỉ cách sân bay chưa đầy 30km.

Đây là cảng biển được kỳ vọng trở thành mắt xích trong chiến lược phát triển chuỗi logistics của Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ. Với lợi thế trên, Cảng Phước An có thể tiếp nhận hàng hóa ô tô nhập khẩu.

Điều đáng nói là tại Đồng Nai có những doanh nghiệp ô tô lớn như Công ty CP Ô tô Đô Thành, Công ty TNHH Suzuki Việt Nam và Tập đoàn Trường Hải… Tuy nhiên, do không phải là địa bàn nhập khẩu ô tô nên ô tô vẫn phải làm thủ tục nhập khẩu từ nơi khác. Chính vì vậy, Đồng Nai kiến nghị được cho phép làm thủ tục nhập khẩu ô tô tại Cảng Phước An.

Theo nhận định của ông Lê Văn Thung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVIII, nếu Đồng Nai được phép làm thủ tục nhập khẩu ô tô, Hải quan cửa khẩu Nhơn Trạch cùng năng lực khai thác của Cảng Phước An sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Việc bổ sung mặt hàng này không chỉ giúp phát huy tối đa công suất cảng mà còn tạo nguồn thu ngân sách đáng kể cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Ô tô là một trong những mặt hàng nhập khẩu quan trọng của Việt Nam. Năm 2024, tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam năm 2024 đạt 173.561 chiếc, tăng 45,8% về lượng so với 2023. Riêng ôtô con, lượng nhập là 142.773 chiếc, tăng 47,7% và ôtô vận tải là 15.008 chiếc, tăng 4,4% so với năm ngoái. Như vậy, trung bình mỗi ngày, khoảng gần 500 ôtô nguyên chiếc các loại được nhập vào Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2025, cả nước nhập khẩu 171.364 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch 3,85 tỷ USD, tăng 20% về lượng và tăng 31% về kim ngạch so với cùng kỳ 2024.

Indonesia dẫn đầu về lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam nhưng đứng thứ ba về kim ngạch với 64.626 xe và 915,6 triệu USD. Thái Lan có lượng xe và kim ngạch cùng đứng thứ hai với 56.862 xe, kim ngạch 1,13 tỷ USD. Trung Quốc chỉ đứng thứ ba về lượng xe nhưng dẫn đầu về kim ngạch với 38.957 xe, kim ngạch 1,29 tỷ USD.

Tổng chung, lượng xe nhập khẩu từ 3 thị trường trên đạt 160.445 xe, chiếm đến 93,62% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng.