Sở Xây dựng Hà Nội 'đặc biệt rút kinh nghiệm' sau bão Bualoi, chuẩn bị ứng phó bão số 11

04-10-2025 - 15:09 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác thoát nước đô thị, khắc phục hậu quả bão số 10 và đưa ra các phương án ứng phó trước cơn bão số 11.

Ngày 4/10, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản chủ động ứng phó diễn biến cơn bão số 11 (Matmo) gây ảnh hưởng trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để chủ động ứng phó, đặc biệt rút kinh nghiệm công tác thoát nước đô thị và khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi), đơn vị này đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi thường xuyên tình hình, diễn biến về thiên tai bão số 11 gây ảnh hưởng trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng đề nghị triển khai thực hiện nghiêm các phương án về ứng phó một số tình huống thiên tai như phòng, chống úng ngập nội thành; phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng Hà Nội 'đặc biệt rút kinh nghiệm' sau bão Bualoi, chuẩn bị ứng phó bão số 11- Ảnh 1.

Một điểm ngập trên phố Hà Nội sau bão số 10.

Trong đó, Sở Xây dựng giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước đô thị tăng cường kiểm soát, triển khai các giải pháp đảm bảo thoát nước tại các khu vực thường xảy ra úng ngập cục bộ khi mưa lớn, tại các hầm chui Đại lộ Thăng Long, các tuyến Tỉnh lộ, Quốc lộ, các tuyến phố chính dễ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị theo dõi tình hình thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời đảm bảo thoát nước đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực sông Nhuệ. Tăng cường ứng trực, khẩn trương hạ mực nước trên hệ thống thoát nước, hồ điều hòa đảm bảo tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị duy trì cây xanh được giao rà soát, tăng cường chằng chống hệ thống cây mới trồng hạn chế gãy đổ; kiểm tra thực hiện cắt tỉa gọn tán, hạ thấp độ cao đảm bảo an toàn trong mưa bão. Đồng thời, các đơn vị này theo dõi tình hình diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời, tổ chức ứng trực giải tỏa cây, cành cây gãy đổ khi có thiên tai không để xảy ra ùn tắc giao thông;

Các đơn vị cung cấp nước sạch đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhu cầu của Nhân dân.Trường hợp mất nước cục bộ do thiên tai, phải có giải pháp cung cấp nước sạch kịp thời: dự trù các bình, bể chứa di động và phương án cung cấp bằng xe stec hoặc thiết bị chuyên dùng khác không để tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn chủ động thực hiện các kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt, các biện pháp phòng chống úng ngập, phòng ngừa cây đổ trên địa bàn quản lý; đôn đốc, chỉ đạo, giám sát các chủ đầu tư khu đô thị trên địa bàn thực hiện duy tu, duy trì hệ thống thoát nước đảm bảo hoàn thành trước 5/10 theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.

UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện phương châm 4 tại chỗ đảm bảo kịp thời giải tỏa giao thông, có cảnh báo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trước, trong và sau mưa bão ...

Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

