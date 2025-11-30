Sohu đăng bài dài khen một “nàng thơ” Việt: Người đẹp hớp hồn từ những giây đầu tiên

Truyền thông Trung Quốc từ lâu đã dành sự quan tâm đặc biệt cho nhan sắc Việt Nam, thường xuyên khen ngợi những gương mặt mang vẻ đẹp Á Đông tinh tế. Mới đây, Jun Vũ là cái tên tiếp bước tạo được sự chú ý. Tờ Sohu vừa đã đăng tải bài viết dài, dành nhiều mỹ từ để nói về vẻ đẹp của một nàng thơ Việt dễ dàng hút hồn người nhìn chỉ qua vài giây xuất hiện.

"Giữa nhịp sống đa văn hóa và sự cạnh tranh khốc liệt của làng thời trang, giải trí Thái Lan - nơi Jun Vũ đang hoạt động, cô gái sinh năm 1995 mang trong mình nét quyến rũ đặc trưng của Việt Nam đang viết nên chương mới rực rỡ của riêng mình tại đây. Không ồn ào, không cần chiêu trò, Jun Vũ chinh phục người xem bằng chính khí chất và visual đặc biệt của mình."

Hành trình từ Hà Nội đến ngôi sao mạng xã hội Thái Lan

Jun Vũ sinh ra tại Hà Nội nơi vẻ đẹp cổ kính hòa lẫn sự hiện đại. Tuổi thơ tại thành phố giàu chiều sâu văn hóa này đã bồi đắp cho cô nét nữ tính, mềm mại nhưng không kém phần cá tính. Năm 15 tuổi, Jun Vũ theo gia đình sang Thái Lan định cư. Môi trường mới, ngôn ngữ mới, mọi thứ đều xa lạ, nhưng cô gái tuổi teen nhanh chóng thích nghi nhờ tính cách lạc quan và tinh thần học hỏi.

Nổi bật bởi gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng, sống mũi nhỏ nhắn và nụ cười rạng rỡ, Jun Vũ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong môi trường đại học. Thời còn là sinh viên, Jun Vũ đã được nhiều nhãn hàng mời hợp tác: quảng cáo, chụp lookbook, tham gia fashion show…

Sau nhiều năm hoạt động, Jun Vũ đã trở thành một trong những gương mặt Việt nổi bật hàng đầu tại Thái Lan, được yêu mến bởi nhan sắc, phong thái và sự nỗ lực không ngừng:

"Trên sàn diễn, những bước chân nhẹ nhàng, tự tin, vóc dáng uyển chuyển, thanh thoát, tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của từng bộ trang phục, như thể cô sinh ra để dành cho thời trang." - tờ báo Trung dành lời có cánh cho Jun Vũ.

Với những bức ảnh của Jun Vũ, Sohu khen ngợi cô về sự đa dạng phong cách, đôi khi tươi tắn, tự nhiên, toát lên vẻ trẻ trung, trong sáng nhưng cũng có khi gợi cảm, quyến rũ, toát lên vẻ đẹp đầy mê hoặc: "Mỗi bức ảnh như một bức tranh tuyệt đẹp, mãn nhãn. Sự chân thành và gần gũi của cô cũng đã chiếm được tình cảm và sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Tài khoản mạng xã hội hơn 2,1 triệu người theo dõi vẫn đang tiếp tục tăng lên."

Kết lại, trang tin nước bạn dành lời chúc chân thành đến Jun Vũ, mong cô tiếp tục tỏa sáng trong thế giới thời trang và kinh doanh, mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ và thú vị hơn nữa, trở thành thần tượng và hình mẫu cho nhiều người: "Hãy cùng chờ đón người phụ nữ Việt Nam này viết nên một chương mới rực rỡ hơn nữa trong cuộc đời mình tại Thái Lan!"