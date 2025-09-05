Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sức khoẻ của NSND Công Lý sau cấp cứu

05-09-2025 - 20:20 PM | Lifestyle

NSND Công Lý vừa trải qua ca cấp cứu và hiện sức khỏe ổn định.

Mới đây, Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý - đăng tải hình ảnh nam nghệ sĩ sau ca phẫu thuật. Theo chia sẻ, sức khỏe của anh đã ổn định, các kết quả kiểm tra không phát hiện vấn đề đáng lo ngại. Trong những ngày này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như diễn viên Quốc Quân, MC Thảo Vân… đã tới thăm hỏi, động viên.

Ngọc Hà bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm mọi người dành cho chồng: “Những lúc thế này thực sự dễ yếu lòng, nhưng nhờ có sự quan tâm, yêu thương của mọi người mà gia đình có thêm nguồn hạnh phúc, động lực lớn lao”, cô chia sẻ.

Sức khoẻ của NSND Công Lý sau cấp cứu- Ảnh 1.

MC Thảo Vân đến thăm NSND Công Lý.

Trước đó, thông tin NSND Công Lý nhập viện cấp cứu gây xôn xao dư luận. Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, chị Ngọc Hà cho biết đêm 23/8, NSND Công Lý bị đau bụng dữ dội và ngay lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Thời điểm đó, chị Ngọc Hà đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc phải nhanh chóng thu xếp trở về để chăm sóc chồng.

Nam nghệ sĩ được cho về nhà để chuẩn bị sức khỏe trước khi nhập viện để mổ sỏi thận. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật vào sáng 3/9.

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019 và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020. Hiện anh đã thôi giữ chức vụ này.

NSND Công Lý kết thúc vai trò Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào cuối tháng 3/2025 sau khi hoàn thành nhiệm kỳ.

Sức khoẻ của NSND Công Lý sau cấp cứu- Ảnh 2.

NSND Công Lý hiện đang phục hồi sau ca mổ.

Anh nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chuỗi chương trình Táo Quân và qua các bộ phim như: Bão qua làng, Gió làng Kình, Tình khúc bạch dương, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hướng dương ngược nắng, Những cô gái trong thành phố…

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã vì đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện. Biến cố khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Hiện tuy sức khỏe đã có tiến triển tốt nhưng anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, chưa lấy lại phong độ diễn xuất thời đỉnh cao.

Thời gian gần đây, NSND Công Lý tham gia vai khách mời trong một số bộ phim: Hương vị tình thân; Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ; Dưới bóng cây hạnh phúc; Trạm cứu hộ trái tim...

Theo Lê Chi / VTC NEWS

