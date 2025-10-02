Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng

02-10-2025 - 15:15 PM | Doanh nghiệp

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng

Ba dự án đô thị - du lịch tổng vốn hơn 38.000 tỉ đồng của Sun Group khởi động tại Quảng Trị, hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị và nâng tầm du lịch.

Ngày 2-10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động 3 dự án đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng có tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng.

Ba dự án gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tổng diện tích gần 780 ha, đây là những dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực phát triển đô thị tại Quảng Trị. Các dự án đều tọa lạc ở vị trí chiến lược: cận biển, kề sông, ngay trung tâm đô thị, kết nối trực tiếp với "tam giác du lịch" Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến và Nhật Lệ - Bảo Ninh. Từ đây, du khách dễ dàng tiếp cận sân bay Đồng Hới, ga đường sắt, quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Quang cảnh Lễ khởi động 3 dự án của Sun Group tại Quảng Trị sáng nay

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết: "Sau gần 2 thập kỷ ghi dấu với hành trình "Làm đẹp những vùng đất" của Sun Group tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa, Tây Ninh, Quảng Ninh…, chúng tôi dành tâm huyết để đầu tư vào Quảng Trị. Đây sẽ là bước đi chiến lược để địa phương phát huy tiềm năng, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt tạo ra các sản phẩm du lịch, khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng... kiến tạo nên những đô thị đẳng cấp quốc tế".

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group phát biểu tại buổi Lễ khởi động dự án

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh sau hợp nhất Quảng Bình và Quảng Trị để hình thành tỉnh mới, Quảng Trị mở ra không gian phát triển rộng lớn. Ba dự án của Sun Group không chỉ góp phần nâng tầm du lịch và đô thị mà còn khai thác tối ưu hai tài nguyên quý giá của vùng đất này, di sản thiên nhiên - văn hóa và di sản lịch sử cách mạng. Chính quyền tỉnh Quảng Trị cam kết luôn đồng hành, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn. 

Ông Trần Phong yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan xem đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, coi sự thành công của nhà đầu tư là sự thành công chung của tỉnh để tích cực, chủ động phối hợp, đồng hành cùng nhà đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ.

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng- Ảnh 4.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ do Tập đoàn Sun Group thực hiện tại Quảng Trị

Sun Group “đánh thức” Quảng Trị bằng 3 siêu dự án hơn 38.000 tỉ đồng- Ảnh 5.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ do Tập đoàn Sun Group thực hiện tại Quảng Trị

Sun Group kết nối hệ sinh thái hàng không với các tập đoàn hàng đầu của Mỹ

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bi kịch món nợ thuế 182 tỷ của 2 người làm thuê: Ai đứng sau vụ án chấn động một thời tại tp.HCM khiến Interpol phải vào cuộc?

Bi kịch món nợ thuế 182 tỷ của 2 người làm thuê: Ai đứng sau vụ án chấn động một thời tại tp.HCM khiến Interpol phải vào cuộc? Nổi bật

Dấu ấn thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phía sau cổ đông lớn nhất sàn tiền số HDEX của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Dấu ấn thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phía sau cổ đông lớn nhất sàn tiền số HDEX của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo Nổi bật

Selex Motors bắt tay Grab Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xe điện cho tài xế GrabBike

Selex Motors bắt tay Grab Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xe điện cho tài xế GrabBike

15:11 , 02/10/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu

14:50 , 02/10/2025
Chủ tịch Đạt Phương tiết lộ cột mốc khởi nghiệp quan trọng: 300 công nhân tham gia thi công cầu Bãi Cháy 2.100 tỷ với công nghệ phức tạp, chưa từng có ở Việt Nam

Chủ tịch Đạt Phương tiết lộ cột mốc khởi nghiệp quan trọng: 300 công nhân tham gia thi công cầu Bãi Cháy 2.100 tỷ với công nghệ phức tạp, chưa từng có ở Việt Nam

13:48 , 02/10/2025
Thêm một đại gia phân phối ô tô trên sàn muốn nhảy vào lĩnh vực lắp ráp với nhà máy rộng hơn 100.000m2 tại Hải Phòng

Thêm một đại gia phân phối ô tô trên sàn muốn nhảy vào lĩnh vực lắp ráp với nhà máy rộng hơn 100.000m2 tại Hải Phòng

13:39 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên