Sun PhuQuoc Airways đã được Cục hàng không cấp phép, sẵn sàng khai thác thương mại từ tháng 11

25-09-2025 - 17:18 PM | Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways vừa chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp đồng thời Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO), khẳng định năng lực toàn diện về vận hành, an toàn và đào tạo, sẵn sàng mở bán vé từ 15/10 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/11/2025.

Ngày 25/9/2025, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển - đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (Air Operator Certificate - AOC) số 2025-669/CAAV.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, công nhận SPA đã đáp ứng các yêu cầu về mọi mặt để chính thức khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ.

AOC là chứng chỉ nhà khai thác tàu bay do nhà chức trách hàng không cấp, cho phép hãng được khai thác thương mại trong phạm vi được phê chuẩn. Để đạt được chứng nhận này, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thành việc xây dựng và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hệ thống tài liệu, quy trình vận hành của hãng.

Ngay sau đó, hãng đã triển khai thực hành và hoàn thành 7/7 kịch bản trong buổi diễn tập tại phòng điều hành; thực hiện tốt các quy trình thoát hiểm khẩn cấp tại tàu bay; vận hành an toàn và thành công các chuyến bay kiểm chứng bao gồm chuyến bay chuyển hướng và bay đêm. Việc hoàn tất toàn bộ quy trình nghiêm ngặt này cho thấy Sun PhuQuoc Airways đã đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe nhất về an toàn và năng lực khai thác.

Sun PhuQuoc Airways đã được Cục hàng không cấp phép, sẵn sàng khai thác thương mại từ tháng 11- Ảnh 1.

Cùng ngày, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã phê chuẩn và cấp Giấy chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (Approved Training Organization – ATO) số 679-ATO/GCN-CHK cho Sun PhuQuoc Airways.

ATO được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn cho phép Sun PhuQuoc Airways chủ động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao, phục vụ kế hoạch khai thác và kinh doanh của hãng.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, Tập đoàn Sun Group đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn CAE (Canada) - đơn vị hàng đầu thế giới về đào tạo hàng không - để xây dựng Học viện Hàng không Mặt Trời (Sun Aviation Academy).

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways khẳng định: “Việc đồng thời được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn cả AOC và ATO là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện của chúng tôi. Đây là cam kết mạnh mẽ về một hành trình bay không chỉ an toàn và chất lượng, mà còn được đảm bảo bởi một đội ngũ nhân sự ưu tú, được đào tạo bài bản ngay từ đầu.”

Với AOC trong tay, Sun PhuQuoc Airways chính thức đủ điều kiện mở bán vé từ ngày 15/10/2025 và sẽ cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/11/2025.

Theo kế hoạch, ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways sẽ tập trung khai thác mạng bay “trục nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp tới các thành phố du lịch – kinh tế trọng điểm trong nước. Chặng bay dự kiến: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM, Phú Quốc - Đà Nẵng và một số chuyến bay quan trọng khác như TP.HCM – Hà Nội, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM – Vân Đồn, Đà Nẵng – Phú Quốc. Và trong thời gian tới, hãng bay sẽ tiếp tục mở rộng đường bay từ Phú Quốc đến các tỉnh và thành phố khác.

Vừa có thông tin bán vé các tuyến nội địa, Sun Phuquoc Airways đã hé lộ thời gian mở thêm đường bay quốc tế

Phụng Tiên

