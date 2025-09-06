Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sunbay Ninh Thuận bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

06-09-2025 - 07:10 AM | Bất động sản

Không chỉ thua lỗ liên tiếp, Sunbay Ninh Thuận còn có khoản nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản của công ty mẹ. Do đó, doanh nghiệp này bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Sunbay Ninh Thuận tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 8 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 10 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Tính đến cuối quý II/2025, doanh nghiệp báo lỗ lũy kế gần 290 tỷ đồng. Việc liên tiếp thua lỗ cũng bào mòn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp còn chưa đầy 482 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 8,1 lần. Tổng nợ phải trả ghi nhận 3.901 tỷ đồng, tăng 12,2% so với kỳ trước. Trong đó bao gồm dư nợ trái phiếu 1.547 tỷ đồng và nợ phải trả khác 2.354 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính kỳ này của Sunbay Ninh Thuận bị đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội.

Ngoài khoản lỗ hơn 8 tỷ đồng kỳ này, kiểm toán còn nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2025, Sunbay Ninh Thuận có khoản nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản của công ty mẹ là 1.307,4 tỷ đồng.

Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Sunbay Ninh Thuận bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: HNX

Dữ liệu từ HNX cho thấy, Sunbay Ninh Thuận đang lưu hành 04 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 1.700 tỷ đồng, tổng giá trị lưu hành hiện tại là 1.555 tỷ đồng.

Trong đó, mã lô SBPCB2124002 phát hành ngày 23/12/2021, giá trị phát hành 799,9 tỷ đồng hiện còn lưu hành gần 654,9 tỷ đồng. Hồi tháng 6/2025, tổ chức phát hành được chấp thuận kéo dài thời hạn trái phiếu thành 60 tháng, qua đó ngày đáo hạn mới là 23/12/2026.

Mã SBPCB2225001 được phát hành ngày 17/5/2022, trị giá 200 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 17/5/2025. Trái phiếu này cũng được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, ngày đáo hạn được lùi tới 17/5/2027.

Tiếp đến, mã SBPCB2227002 trị giá 300 tỷ đồng được phát hành 17/05/2022, cũng được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, đáo hạn ngày 17/05/2027.

Cuối cùng mã SBPCB2228003 trị giá 400 tỷ đồng được phát hành ngày 17/05/2022, cũng được kéo dài kỳ hạn thành 72 tháng, đáo hạn vào 17/05/2028.

SunBay Ninh Thuận được thành lập vào tháng 04/2017 vốn điều lệ ban đầu 110 tỷ đồng. Đến tháng 9/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 770 tỷ đồng.

Cập nhật tháng 10/2024, ông Nguyễn Đức Chi là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Sunbay Ninh Thuận là một thành viên trong hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chi.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án SunBay Park Hotel & Resort. Dự án được phê duyệt ngày 17/7/2019 với diện tích hơn 3,6 ha, nằm dọc bờ biển TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tổng vốn đầu tư 4.779 tỷ đồng với quy mô gồm 3 tòa tháp: Lazurya, Nuvensa và Crystal Holidays.

Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng tuyên bố đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi", tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào hãng xe điện này?

Từng tuyên bố đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi", tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào hãng xe điện này? Nổi bật

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng”

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng” Nổi bật

5 loại đất nền cần tránh khi đầu tư

5 loại đất nền cần tránh khi đầu tư

07:11 , 06/09/2025
Taseco Land tất toán 1 lô trái phiếu phát hành từ năm 2023

Taseco Land tất toán 1 lô trái phiếu phát hành từ năm 2023

07:09 , 06/09/2025
Siêu dự án Aqua City vừa “tái sinh” được 3 tháng, Tập đoàn Novaland đề nghị được cấp phép bán hàng

Siêu dự án Aqua City vừa “tái sinh” được 3 tháng, Tập đoàn Novaland đề nghị được cấp phép bán hàng

07:08 , 06/09/2025
Hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên đón tin vui lớn: 2 “siêu cầu” vượt sông Hồng trị giá 15.000 tỷ sắp được khởi công, khoảng cách di chuyển chuẩn bị được rút ngắn

Hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên đón tin vui lớn: 2 “siêu cầu” vượt sông Hồng trị giá 15.000 tỷ sắp được khởi công, khoảng cách di chuyển chuẩn bị được rút ngắn

07:07 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên