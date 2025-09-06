Sunbay Ninh Thuận bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, Sunbay Ninh Thuận tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 8 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 10 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Tính đến cuối quý II/2025, doanh nghiệp báo lỗ lũy kế gần 290 tỷ đồng. Việc liên tiếp thua lỗ cũng bào mòn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp còn chưa đầy 482 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 8,1 lần. Tổng nợ phải trả ghi nhận 3.901 tỷ đồng, tăng 12,2% so với kỳ trước. Trong đó bao gồm dư nợ trái phiếu 1.547 tỷ đồng và nợ phải trả khác 2.354 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính kỳ này của Sunbay Ninh Thuận bị đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội.

Ngoài khoản lỗ hơn 8 tỷ đồng kỳ này, kiểm toán còn nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2025, Sunbay Ninh Thuận có khoản nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản của công ty mẹ là 1.307,4 tỷ đồng.

Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: HNX

Dữ liệu từ HNX cho thấy, Sunbay Ninh Thuận đang lưu hành 04 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 1.700 tỷ đồng, tổng giá trị lưu hành hiện tại là 1.555 tỷ đồng.

Trong đó, mã lô SBPCB2124002 phát hành ngày 23/12/2021, giá trị phát hành 799,9 tỷ đồng hiện còn lưu hành gần 654,9 tỷ đồng. Hồi tháng 6/2025, tổ chức phát hành được chấp thuận kéo dài thời hạn trái phiếu thành 60 tháng, qua đó ngày đáo hạn mới là 23/12/2026.

Mã SBPCB2225001 được phát hành ngày 17/5/2022, trị giá 200 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 17/5/2025. Trái phiếu này cũng được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, ngày đáo hạn được lùi tới 17/5/2027.

Tiếp đến, mã SBPCB2227002 trị giá 300 tỷ đồng được phát hành 17/05/2022, cũng được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, đáo hạn ngày 17/05/2027.

Cuối cùng mã SBPCB2228003 trị giá 400 tỷ đồng được phát hành ngày 17/05/2022, cũng được kéo dài kỳ hạn thành 72 tháng, đáo hạn vào 17/05/2028.

SunBay Ninh Thuận được thành lập vào tháng 04/2017 vốn điều lệ ban đầu 110 tỷ đồng. Đến tháng 9/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 770 tỷ đồng.

Cập nhật tháng 10/2024, ông Nguyễn Đức Chi là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Sunbay Ninh Thuận là một thành viên trong hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chi.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án SunBay Park Hotel & Resort. Dự án được phê duyệt ngày 17/7/2019 với diện tích hơn 3,6 ha, nằm dọc bờ biển TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tổng vốn đầu tư 4.779 tỷ đồng với quy mô gồm 3 tòa tháp: Lazurya, Nuvensa và Crystal Holidays.