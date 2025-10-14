Tài khoản tăng "vù vù"? Đây là cách hiện thực hóa lợi nhuận tốt nhất không nên bỏ qua

Thị trường chứng khoán đang sôi động, VN-Index liên tục lập đỉnh mới và nhiều cổ phiếu tăng mạnh khiến tài khoản của nhà đầu tư, liên tục tăng theo.

Niềm vui từ lợi nhuận lớn đôi khi khiến nhà đầu tư bị cuốn theo cảm xúc, và chính cảm xúc này là nguyên nhân khiến nhiều người mất một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận khi thị trường điều chỉnh.

Vậy làm thế nào để giữ được lợi nhuận, giảm rủi ro và vẫn tận dụng được xu hướng tăng mạnh? Câu trả lời là chốt lời từng phần – một nguyên tắc cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng mà nhiều nhà đầu tư mới thường bỏ qua.

Chốt lời từng phần

Chốt lời từng phần là kỹ thuật bán một phần số cổ phiếu đang nắm giữ khi giá tăng, thay vì chờ bán toàn bộ hoặc không bán gì. Ví dụ, bạn sở hữu 1.000 cổ phiếu của một công ty với giá mua 50.000 đồng và giá hiện tại đã lên 70.000 đồng.

Thay vì bán hết, bạn có thể bán 300–500 cổ phiếu để khóa một phần lợi nhuận, trong khi phần còn lại vẫn giữ để theo xu hướng tăng dài hạn. Ưu điểm của cách làm này là nhà đầu tư vừa giữ được lợi nhuận thực tế, vừa giảm áp lực tâm lý khi thị trường biến động, đồng thời vẫn tham gia vào những nhịp tăng tiếp theo.

Nhà đầu tư cần biết khi nào nên bắt đầu chốt lời từng phần. Một dấu hiệu quan trọng là tài khoản liên tục tăng mạnh trong thời gian ngắn, chẳng hạn cổ phiếu tăng 15–20% trong vài phiên liên tiếp.

Ngoài ra, khi giá cổ phiếu vượt quá định giá cơ bản, các chỉ số như P/E cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành, đây là lúc nên cân nhắc chốt một phần để tránh rủi ro.

Thị trường cũng thường cho thấy dấu hiệu quá mua khi nhiều cổ phiếu trong danh mục tăng trần liên tiếp hoặc chỉ số kỹ thuật như RSI vượt ngưỡng 70. Khi các điều kiện này xuất hiện, chốt lời từng phần sẽ giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận một cách hợp lý.

Lợi ích và lời khuyên cho nhà đầu tư

Việc thực hiện chốt lời từng phần không khó nhưng đòi hỏi kế hoạch rõ ràng và kỷ luật . Nhà đầu tư nên xác định tỷ trọng bán từ 20–50% số cổ phiếu nắm giữ tùy theo mức độ rủi ro và mức tăng giá. Lệnh bán có thể được chia theo các mức giá mục tiêu, ví dụ tăng 10% bán 20%, tăng 20% bán thêm 20%, giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong suốt quá trình tăng giá.

Bên cạnh đó, cần theo dõi thị trường liên tục để điều chỉnh mức chốt lời phù hợp nếu cổ phiếu tiếp tục tăng. Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên tránh bán quá sớm khi cổ phiếu mới tăng vài phần trăm mà chưa đạt mục tiêu kế hoạch. Chốt lời từng phần là cách cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro, giúp nhà đầu tư hành động có tính toán hơn.

Lợi ích của việc chốt lời từng phần là rất rõ ràng. Thứ nhất, nhà đầu tư bảo vệ được lợi nhuận thực tế; khi thị trường điều chỉnh, phần cổ phiếu đã bán ra mang lại lợi nhuận thực sự chứ không chỉ là con số trên giấy.

Thứ hai, chốt lời từng phần giúp giảm áp lực tâm lý. Biết rằng một phần lợi nhuận đã được khóa sẽ giúp nhà đầu tư bình tĩnh hơn khi thị trường biến động mạnh.

Thứ ba, phần cổ phiếu còn giữ giúp tiếp tục hưởng lợi nếu cổ phiếu tăng mạnh hơn nữa, đồng thời rèn luyện kỷ luật và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả. Đây là bài học quan trọng cho nhà đầu tư "newbie", vì nhiều người thường bị cảm xúc chi phối và ra quyết định nóng vội.

Nhà đầu tư nên thực hành nguyên tắc này một cách nhất quán. Trước khi mua cổ phiếu, hãy xác định mức giá mục tiêu và tỷ trọng chốt lời dự kiến. Không nên bán theo cảm xúc khi thấy cổ phiếu tăng “quá nóng” mà chưa có kế hoạch.

Việc theo dõi biến động thị trường, dòng tiền nội – ngoại và tin tức vĩ mô cũng rất quan trọng để đưa ra quyết định chốt lời phù hợp. Mỗi lần chốt lời là cơ hội để rút kinh nghiệm và cải thiện chiến lược đầu tư trong các nhịp tăng sau.

Khi tài khoản liên tục tăng, cảm giác hưng phấn và tham lam là điều bình thường, nhưng chính nó cũng là mối nguy nếu không biết chốt lời. Chốt lời từng phần là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả, giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận, giảm rủi ro và vẫn tham gia vào xu hướng tăng dài hạn.