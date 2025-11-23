Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương

23-11-2025 - 19:41 PM | Lifestyle

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương

Trường Giang - Nhã Phương sở hữu 2 bất động sản xa hoa sau 7 năm về chung nhà.

Sau 7 năm về chung nhà, Trường Giang - Nhã Phương không chỉ duy trì sức hút trong nghệ thuật mà còn khiến khán giả bất ngờ bởi khối tài sản đồ sộ mà cả hai cùng gây dựng. Từ Đồng Nai đến Đà Lạt, vợ chồng nam danh hài sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn, mỗi nơi lại mang một phong cách riêng nhưng đều toát lên sự ấm cúng, chỉn chu và đậm chất sống hưởng thụ. Trường Giang mê cuốc đất trồng cây, Nhã Phương chuộng những không gian trong lành, yên tĩnh - sở thích của cả hai đều được phản chiếu rõ rệt trong từng cơ ngơi.

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 1.
Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 2.

Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai

Vợ chồng Trường Giang sở hữu căn biệt thự rộng rãi, thoáng đãng ở Đồng Nai, nơi gia đình thường về nghỉ dưỡng vào cuối tuần. Cơ ngơi được xây dựng nhân dịp con gái đầu lòng chào đời, mang tên "Nhà trọ Destiny". Khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông được thiết kế như một biệt phủ, chia thành nhiều khu vực gồm hồ cá, sân vườn, bãi cát trắng và nhà ở hiện đại, với giá trị ước tính khoảng 70 tỷ đồng.

Tại đây, Trường Giang tự tay cuốc đất, trồng cây, rau củ quả và bài trí giống như một khu vườn quê nhỏ. Nam danh hài chia sẻ rằng khi có thời gian sẽ trực tiếp chăm sóc, còn lúc đi quay phim sẽ thuê người hỗ trợ. Gia đình cũng dành riêng một khu vui chơi cho con gái ngay trong khuôn viên. Nội thất phòng ngủ, nhà bếp đều sử dụng vật liệu thiên nhiên như gỗ, tre, mây, tạo cảm giác ấm áp mà vẫn hiện đại.

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 3.

Biệt thự siêu rộng của Trường Giang - Nhã Phương tại Đồng Nai

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 4.

Cơ ngơi này được đặt theo biệt danh của bé Destiny, mang tên "Nhà trọ Destiny"

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 5.

Không gian rộng lớn đến choáng ngợp, có đủ khu vực sân vườn, hồ ao, bãi cát

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 6.

Trong biệt thự còn có hồ cá koi lớn

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 7.

Gia đình Trường Giang thường ghé biệt thự để nghỉ dưỡng vào cuối tuần

Biệt thự ở Đà Lạt

Bên cạnh căn biệt thự hoành tráng ở Đồng Nai, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn xây dựng một cơ ngơi khác tại Đà Lạt, mang tên Hope Retreat - lấy cảm hứng từ tên thân mật của quý tử 2 tuổi.

Cơ ngơi này có diện tích khoảng 110m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Ngôi nhà nằm trên sườn dốc, hướng ra rừng thông xanh mát, vừa lãng mạn vừa gần gũi thiên nhiên. Tông màu chủ đạo là gỗ, kết hợp cùng trắng - nâu tạo nên tổng thể sang trọng, thanh lịch. Xung quanh được bố trí nhiều loại hoa rực rỡ, nổi bật là dàn cẩm tú cầu, khiến không gian thêm phần thơ mộng và yên bình, lý tưởng để nghỉ dưỡng cuối tuần.

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 8.

Biệt thự có kiến trúc tối giản, tạo cảm giác bình yên, ấm cúng

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 9.

Tầm view nên thơ, thoáng đãng

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 10.

Không gian sử dụng màu gỗ làm chủ đạo, kết hợp thêm tông trắng - nâu khiến tổng thể trở nên sang trọng.

Tài sản của Trường Giang - Nhã Phương- Ảnh 11.

Nhã Phương check-in tại biệt thự ở Đà Lạt.

 Tổng hợp

MC song ngữ Thu Thủy biến hoá đầy bất ngờ trên sân khấu VIFW với 8 out-fit, nhan sắc lẫn vóc dáng đều "gây thương nhớ"

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là rừng phong ở Việt Nam: Du khách nhận xét "Chẳng cần đi nước ngoài"

Không phải Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là rừng phong ở Việt Nam: Du khách nhận xét "Chẳng cần đi nước ngoài" Nổi bật

Mixue đóng cửa hàng loạt tại Việt Nam, 'đế chế trà sữa' Trung Quốc sắp hết thời?

Mixue đóng cửa hàng loạt tại Việt Nam, 'đế chế trà sữa' Trung Quốc sắp hết thời? Nổi bật

5 kiểu chân váy này có gì mà được các mỹ nhân Việt diện mãi không chán?

5 kiểu chân váy này có gì mà được các mỹ nhân Việt diện mãi không chán?

18:02 , 23/11/2025
Tuyên Quang đông như Tết, khách lên Lô Lô Chải "khóc thét" vì xếp hàng cả tiếng mới có chỗ ngồi

Tuyên Quang đông như Tết, khách lên Lô Lô Chải "khóc thét" vì xếp hàng cả tiếng mới có chỗ ngồi

17:46 , 23/11/2025
Chồng tôi nhất quyết đóng kín ban công bằng cửa kính, sau 6 tháng tôi hối hận đến mức muốn phá bỏ ngay lập tức

Chồng tôi nhất quyết đóng kín ban công bằng cửa kính, sau 6 tháng tôi hối hận đến mức muốn phá bỏ ngay lập tức

17:32 , 23/11/2025
Vợ của tổng tài hot nhất Cách Em 1 Milimet: Chủ homestay to đùng ở Phú Thọ, yêu 60 ngày cưới luôn!

Vợ của tổng tài hot nhất Cách Em 1 Milimet: Chủ homestay to đùng ở Phú Thọ, yêu 60 ngày cưới luôn!

17:13 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên