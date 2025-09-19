Tâm lý đám đông: Kẻ thắng người thua trong cùng một "sóng" cổ phiếu

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu không chỉ phản ánh tình hình doanh nghiệp mà còn bị chi phối mạnh mẽ bởi tâm lý nhà đầu tư. Có những thời điểm, cả một nhóm cổ phiếu đồng loạt tăng chỉ vì tin đồn, kỳ vọng hoặc hiệu ứng “người mua trước – người mua sau”. Đó chính là sức mạnh của tâm lý đám đông. Điều thú vị là trong cùng một con sóng, có người thắng lớn nhưng cũng có người thua đau. Vậy vì sao lại như vậy?

Khi đám đông tạo sóng

Một tin tức tích cực, một chính sách hỗ trợ ngành, hay chỉ một vài dòng bình luận trên mạng xã hội cũng có thể khởi đầu cho một làn sóng đầu cơ. Khi nhiều người cùng tin vào triển vọng tăng giá, dòng tiền đổ vào mạnh mẽ, đẩy giá cổ phiếu tăng liên tục. Hiện tượng này thường thấy ở các nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, hay “hàng nóng” vốn hóa vừa và nhỏ.

Trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư mua sớm được hưởng lợi rõ rệt. Giá cổ phiếu tăng nhanh khiến hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) lan rộng, kéo thêm nhiều người tham gia. Đám đông càng đông, sóng càng mạnh.

Người thắng: Biết đi trước và biết dừng lại

Trong cùng một con sóng, những nhà đầu tư tỉnh táo, có kỷ luật sẽ là người hưởng lợi. Họ thường mua từ giai đoạn sớm, khi cổ phiếu còn chưa được nhiều người chú ý, và sẵn sàng chốt lời khi đạt mục tiêu.

Chiến thắng trong sóng cổ phiếu không chỉ đến từ việc chọn đúng mã, mà còn nhờ tâm lý vững vàng. Người thắng không để cảm xúc chi phối, biết rằng sóng nào rồi cũng sẽ qua, và rút lui trước khi đám đông đổi chiều.

Người thua: Đu theo đỉnh và mất kiểm soát

Ngược lại, người thua thường là những nhà đầu tư chạy theo đám đông mà không phân tích kỹ. Họ mua vào khi giá đã tăng quá nhiều, chỉ vì sợ lỡ cơ hội. Khi thị trường đảo chiều, chính những người này lại hoảng loạn bán tháo, chịu lỗ nặng.

Một đặc điểm dễ thấy là người thua thường thiếu kế hoạch: không có điểm mua rõ ràng, không đặt mục tiêu chốt lời, cũng không cài điểm cắt lỗ. Họ để cảm xúc dẫn dắt, khiến quyết định đầu tư giống “đánh bạc” hơn là “quản lý tài sản”.

Vì sao cùng một sóng nhưng kết cục khác nhau?

Sự khác biệt nằm ở cách hành xử trước đám đông . Người chiến thắng coi đám đông là “cơ hội”, tận dụng dòng tiền chung để hiện thực hóa lợi nhuận. Người thua lại coi đám đông là “kim chỉ nam”, mù quáng chạy theo số đông mà không có chuẩn mực riêng.

Ngoài ra, yếu tố thời điểm cũng rất quan trọng. Vào sớm và ra sớm khác hẳn với vào muộn và mắc kẹt khi sóng đã qua đỉnh. Đây chính là lý do vì sao trong cùng một mã cổ phiếu, có người lãi gấp đôi, trong khi người khác lại mất nửa tài sản.

Làm sao để không bị cuốn theo đám đông?

Không ai có thể đứng ngoài hoàn toàn ảnh hưởng của tâm lý đám đông. Nhưng nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách:

Luôn đặt câu hỏi: “Giá tăng vì doanh nghiệp thật sự tốt hay chỉ vì dòng tiền đầu cơ?”

Xác định trước điểm chốt lời và cắt lỗ, tránh để cảm xúc quyết định.

Đa dạng hóa danh mục, không “tất tay” vào một mã chỉ vì tin đồn.

Theo dõi dòng tiền lớn, nhưng không xem đó là yếu tố duy nhất.

Tâm lý đám đông có thể tạo ra những con sóng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán. Nhưng sóng lớn luôn đi kèm rủi ro cao. Trong cùng một làn sóng, kẻ thắng và người thua được phân định không phải bởi may mắn, mà bởi sự chuẩn bị, kỷ luật và khả năng giữ vững tâm lý. Hiểu và kiểm soát được tác động của đám đông, nhà đầu tư mới có thể tồn tại và chiến thắng lâu dài trên thị trường.