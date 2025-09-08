Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TAND tỉnh Quảng Ninh mở thủ tục phá sản với chủ đầu tư dự án Ocean Park 41ha ở Vân Đồn

08-09-2025 - 15:47 PM | Bất động sản

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Quan Minh - chủ đầu tư dự án Ocean Park ở Vân Đồn.

Theo đó, sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản xét thấy có các căn cứ chứng minh Công ty TNHH Quan Minh, có trụ sở tại Thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (nay là đặc khu Vân Đồn), mất khả năng thanh toán. Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Quan Minh.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản do TAND tỉnh Quảng Ninh chỉ định, hoặc cho Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản.

Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau: Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước công dân của chủ nợ hoặc đại diện của chủ nợ; tổng số tiền phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn chưa thanh toán, số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó.

Hết thời hạn mà các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Công ty TNHH Quan Minh được thành lập vào năm 2005 là chủ đầu tư của Dự án Ocean Park tại khu vực Hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, nay là Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

TAND tỉnh Quảng Ninh mở thủ tục phá sản với chủ đầu tư dự án Ocean Park 41ha ở Vân Đồn- Ảnh 1.

Công ty TNHH Quan Minh chủ đầu tư dự án Ocean Park Vân Đồn. (Ảnh phối cảnh dự án)

Ocean Park Vân Đồn là tổ hợp khu đô thị gồm 725 lô biệt thự, liền kề và khu dịch vụ với quy mô 41,2ha và có tổng mức đầu tư xây dựng kỹ thuật hơn 392 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do những vướng mắc giữa chủ đầu tư và ngân hàng, trong đó hai bên đã từng đệ đơn ra tòa, khiến dự án giậm chân tại chỗ, chủ đầu tư liên tục nằm trong danh sách những đơn vị nợ thuế lớn nhất ở Quảng Ninh.

Dương Dương

