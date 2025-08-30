Tập đoàn chi hàng tỷ USD vào Thaco, Vinamilk, REE báo lãi ròng nửa đầu năm 2025 giảm 23%: Thị trường Việt Nam tỏa sáng, lãi từ REE tăng gần 50%

Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JC&C) vừa công bố kết quả bán niên năm với doanh thu ở mức hơn 10, tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cơ bản đạt 529 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá (33 triệu USD) được ghi nhận trong nửa đầu năm 2025 so với lỗ 28 triệu USD cùng kỳ từ các khoản vay bằng ngoại tệ giúp cải thiện lợi nhuận cơ bản của Tập đoàn. Đồng thời, chi phí tài chính ròng cũng thấp hơn.

Tuy nhiên, lãi ròng của Tập đoàn đạt 371 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ, sau khi hạch toán các khoản mục không thường xuyên trị giá 158 triệu USD, chủ yếu gồm một số khoản lỗ chưa thực hiện từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý các khoản đầu tư dài hạn.

Thị trường Indonesia chiếm phần lớn trong lợi nhuận cơ bản của JC&C với 466 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, 456 triệu USD đến từ Astra.

Thị trường Việt Nam đóng góp 36 triệu USD (hơn 900 tỷ đồng) vào lợi nhuận cơ bản của Tập đoàn, tăng 17% so với cùng kỳ. Tất cả các khoản đầu tư tại Việt Nam đều mang về lợi nhuận tích cực cho JC&C. Đặc biệt là REE, nửa đầu năm 2025, REE mang về cho JC&C 10 triệu USD, tăng tới 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ đầu tư vào Thaco tăng 10% và Vinamilk tăng 4%.

JC&C cho biết, doanh số bán xe của THACO tăng 12%, đạt 41.000 chiếc. Mặc dù thị phần của họ giảm từ 21% xuống 16% do cạnh tranh gia tăng, biên lợi nhuận ngành ô tô vẫn duy trì ở mức vững chắc, hỗ trợ cho lợi nhuận của THACO.

Khoản lợi nhuận từ REE chủ yếu là do điều kiện thủy văn thuận lợi hơn, dẫn đến thu nhập cao hơn từ mảng kinh doanh điện, cũng như khoản đóng góp tăng thêm nhờ việc JC&C nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 34,9% lên 41,6%.﻿

Cổ phần của JC&C tại Vinamilk đã tạo ra một khoản thu nhập cổ tức trị giá 9 triệu USD.

Tại các khu vực khác, khoản đầu tư của JC&C đóng góp 20 triệu USD, giảm 16%, nhưng chủ yếu do không còn thu nhập từ Siam City Cement do đã thoái vốn vào nửa cuối năm 2024.

Jardine Cycle & Carriage được thành lập năm 1899 từ một cửa hàng tạp hóa tại Kuala Lumpur, công ty bán tất cả mọi thứ từ xà phòng, tuốc nơ vít cho đến xe đạp và sau đó là xe ô tô. Năm 1926, công ty mở rộng sang Singapore. Đến năm 2011, JC&C bị tập đoàn khổng lồ Jardine Matherson thâu tóm khi nắm trên 50% vốn điều lệ, hiện con số này lên tới 75%.﻿

Jardine Cycle & Carriage cũng là cái tên quen mặt trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Doanh nghiệp này hiện sở hữu 26,6% vốn của Thaco, 10,6% vốn của Vinamilk và 41,6% vốn của REE.

JC&C bắt đầu rót vốn vào THACO từ năm 2008 với 20,5% cổ phần và không ngừng gia tăng tỷ lệ sở hữu qua các đợt phát hành riêng lẻ. Đến năm 2019, tập đoàn nâng tỷ lệ nắm giữ lên 26,6%. Cuối năm 2023, JC&C tiếp tục đầu tư khoảng 350 triệu USD vào trái phiếu chuyển đổi của THACO, dự kiến đáo hạn vào 2028.

JC&C trở thành cổ đông của REE từ năm 2012 thông qua quỹ Platinum Victory PTE Ltd., sau khi mua lại 557 tỷ đồng trái phiếu của công ty do "nữ tướng" Nguyễn Thị Mai Thanh điều hành. JC&C tiếp tục mở rộng sự hiện diện tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại REE lên 41,6%.

Năm 2018, JC&C thông qua công ty con nắm giữ 100% vốn là Platinum Victory - đã chi ra tổng cộng hơn 1 tỷ USD để nắm giữ tổng cộng 129,1 triệu cổ phiếu Vinamilk qua đợt đấu giá mua cổ phần của SCIC và mua khớp lệnh trên sàn. ﻿

Tính theo giá đóng cửa ngày 28/8, tổng số cổ phiếu REE và VNM mà JC&C nắm giữ hiện có trị giá hơn 28.000 tỷ đồng.