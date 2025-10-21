Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% thần tốc hoàn thành 1 tuyến đường trong 20 ngày cho người dân Quảng Trị

Ảnh: báo Quảng Trị

Dự án này là công trình nâng cấp tuyến đường Sen Bàng tại xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, có tổng chiều dài 3,24 km và tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, do doanh nghiệp tài trợ 100% vốn.

﻿Được bàn giao vào giữa tháng 9 vừa qua, công trình đã giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết của hàng trăm hộ dân địa phương. Trước đó, con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và giao thương.

Về quy mô và kỹ thuật, tuyến đường được thiết kế với nền rộng từ 6 – 6,5 m, mặt đường rộng 5,8 – 6 m. Một trong những hạng mục quan trọng là xử lý nền đường cũ. Toàn bộ 50 cm nền đường cũ đã được bóc bỏ, xử lý và lu lèn lại để đạt độ chặt K≥98% trước khi thi công các lớp tiếp theo.

Kết cấu mặt đường được thảm bằng bê tông nhựa C16 dày 5 cm, đặt trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 15 cm. Để đảm bảo độ bền vững lâu dài và khả năng thoát nước, dự án còn xây dựng hệ thống rãnh dọc được gia cố bằng bê tông.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án là tiến độ thi công. Toàn bộ công trình được hoàn thành chỉ trong vòng hơn 20 ngày (từ 22/8 đến 12/9). Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả này đến từ nỗ lực làm việc liên tục của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng sự phối hợp của chính quyền và sự đồng thuận của người dân địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải. Ông khẳng định công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân mà còn góp phần giúp địa phương hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thể hiện tinh thần vì cộng đồng của doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh cũng kỳ vọng Tập đoàn Sơn Hải sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của địa phương qua các chương trình an sinh xã hội thiết thực khác.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, chia sẻ công trình là một lời tri ân, thể hiện tấm lòng và trách nhiệm của tập đoàn với quê hương Quảng Trị. Theo ông, đây không chỉ là một tuyến đường đơn thuần mà còn là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với cộng đồng, khẳng định uy tín của Sơn Hải trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Từng chi 40 tỉ đồng xây "Thôn nghĩa tình" tặng người dân

Năm 2022, Tập đoàn Sơn Hải cũng từng đầu tư gần 40 tỉ đồng xây dựng "Thôn nghĩa tình Sơn Hải" tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở, đe dọa cuộc sống người dân.

Dự án rộng 14,48 ha, bao gồm 56 ngôi nhà sàn kiên cố (mỗi căn 54 m2) dành cho 56 hộ dân. Sau gần hai năm xây dựng, đến tháng 8/2024, khu dân cư mới đã hoàn thành và đón những hộ dân đầu tiên vào sinh sống.

Ngoài khu nhà ở, Sơn Hải còn xây dựng một trường tiểu học, một trường mầm non đạt chuẩn và một nhà sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, doanh nghiệp còn tặng hai khu ruộng bậc thang rộng hơn 7,5 ha, được phủ đất mùn để người dân tự canh tác, bảo đảm sinh kế lâu dài.