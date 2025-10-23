Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư đường sắt đô thị kết nối Đà Nẵng - Hội An

Chiều 22-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Hữu hạn Tập đoàn Viện Khảo sát và Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị.



Tại cuộc làm việc, đại diện tập đoàn Trung Quốc đã giới thiệu về quá trình phát triển, các lĩnh vực chuyên môn và nhiều dự án đường sắt đô thị đã triển khai ở trong và ngoài nước. Tập đoàn bày tỏ mong muốn hợp tác với Đà Nẵng trong nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An và một số dự án liên quan tại Việt Nam.

TP Đà Nẵng đang nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm thành phố với Hội An

Ông Lê Quang Nam đã thông tin về định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Đà Nẵng thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh 3 yêu cầu cốt lõi mà thành phố đặt ra khi hợp tác, gồm: Xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, áp dụng công nghệ vận hành tiên tiến và cam kết chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng mời tập đoàn Trung Quốc tham dự, đóng góp ý kiến tại hội thảo phát triển hệ thống đường sắt đô thị tổ chức ngày 24 và 25-10. Các sở, ngành được giao phối hợp cung cấp thông tin để hai bên tiếp tục nghiên cứu, xem xét khả năng hợp tác.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An (LRT) sẽ kết nối với tuyến LRT của Đà Nẵng tại trục đường Trường Sa, đi dọc ĐT.603B và kết thúc tại nút giao ĐT.603B – Hai Bà Trưng (khu vực bến xe đối ngoại Hội An). Tuyến này nhằm tạo trục giao thông hiệu quả, kết nối hai đô thị du lịch lớn.

TP Đà Nẵng đặt mục tiêu triển khai xây dựng dự án trong giai đoạn 2025-2030.

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng vào tháng 9 vừa qua, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất UBND TP cho phép lập hồ sơ dự án tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An theo phương thức đối tác công tư.

Cũng tại buổi làm việc này, ông Lê Quang Nam cho biết sẽ xem xét hồ sơ đề xuất dự án để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Toàn bộ quá trình đấu thầu sẽ được tổ chức công khai và đúng quy định.