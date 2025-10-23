Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư đường sắt đô thị kết nối Đà Nẵng - Hội An

23-10-2025 - 06:55 AM | Bất động sản

Công ty Hữu hạn Tập đoàn Viện Khảo sát và Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc muốn hợp tác với Đà Nẵng trong việc đầu tư đường sắt đô thị

Chiều 22-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Hữu hạn Tập đoàn Viện Khảo sát và Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị. 

Tại cuộc làm việc, đại diện tập đoàn Trung Quốc đã giới thiệu về quá trình phát triển, các lĩnh vực chuyên môn và nhiều dự án đường sắt đô thị đã triển khai ở trong và ngoài nước. Tập đoàn bày tỏ mong muốn hợp tác với Đà Nẵng trong nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An và một số dự án liên quan tại Việt Nam.

Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư đường sắt đô thị kết nối Đà Nẵng - Hội An- Ảnh 1.

TP Đà Nẵng đang nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm thành phố với Hội An

Ông Lê Quang Nam đã thông tin về định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Đà Nẵng thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh 3 yêu cầu cốt lõi mà thành phố đặt ra khi hợp tác, gồm: Xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, áp dụng công nghệ vận hành tiên tiến và cam kết chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng mời tập đoàn Trung Quốc tham dự, đóng góp ý kiến tại hội thảo phát triển hệ thống đường sắt đô thị tổ chức ngày 24 và 25-10. Các sở, ngành được giao phối hợp cung cấp thông tin để hai bên tiếp tục nghiên cứu, xem xét khả năng hợp tác.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An (LRT) sẽ kết nối với tuyến LRT của Đà Nẵng tại trục đường Trường Sa, đi dọc ĐT.603B và kết thúc tại nút giao ĐT.603B – Hai Bà Trưng (khu vực bến xe đối ngoại Hội An). Tuyến này nhằm tạo trục giao thông hiệu quả, kết nối hai đô thị du lịch lớn.

TP Đà Nẵng đặt mục tiêu triển khai xây dựng dự án trong giai đoạn 2025-2030.

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo Đà Nẵng vào tháng 9 vừa qua, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất UBND TP cho phép lập hồ sơ dự án tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An theo phương thức đối tác công tư. 

Cũng tại buổi làm việc này, ông Lê Quang Nam cho biết sẽ xem xét hồ sơ đề xuất dự án để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Toàn bộ quá trình đấu thầu sẽ được tổ chức công khai và đúng quy định.

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những 'điểm nóng' hút mạnh dòng tiền của người mua nhà ở TPHCM

Những 'điểm nóng' hút mạnh dòng tiền của người mua nhà ở TPHCM Nổi bật

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển rót hơn 87.000 tỷ đồng vào “cửa ngõ chiến lược miền Trung”, triển khai loạt dự án từ sân bay đến KĐT, sân golf, dự án tâm linh

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển rót hơn 87.000 tỷ đồng vào “cửa ngõ chiến lược miền Trung”, triển khai loạt dự án từ sân bay đến KĐT, sân golf, dự án tâm linh Nổi bật

Thêm 2.500 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về chủ đầu tư một phần dự án Vinhomes Cổ Loa

Thêm 2.500 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về chủ đầu tư một phần dự án Vinhomes Cổ Loa

06:54 , 23/10/2025
Giải mã Nha Trang: Địa thế ngoạn mục, văn hóa biển đặc sắc và những sức hút đặc biệt

Giải mã Nha Trang: Địa thế ngoạn mục, văn hóa biển đặc sắc và những sức hút đặc biệt

19:30 , 22/10/2025
Vin New Horizon Cần Giờ: "Chủ động sống khỏe" của thế hệ tuổi vàng tại Việt Nam

Vin New Horizon Cần Giờ: "Chủ động sống khỏe" của thế hệ tuổi vàng tại Việt Nam

19:30 , 22/10/2025
Hàng không chậm, hủy chuyến liên tục: ĐBQH kiến nghị luật hóa việc bồi thường

Hàng không chậm, hủy chuyến liên tục: ĐBQH kiến nghị luật hóa việc bồi thường

19:13 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên