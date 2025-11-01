Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý cho trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chủ trì họp báo.

Ngày 31/10/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và hơn 40 cơ quan báo chí.

Hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng pháp lý cho đổi mới sáng tạo

Trong tháng 10, Bộ KH&CN tiếp tục khẳng định vai trò là động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số quốc gia. Bộ đã trình Chính phủ và Thủ tướng ban hành 01 Nghị quyết, 07 Nghị định và 07 Quyết định quan trọng, bao quát hầu hết lĩnh vực trọng tâm của ngành.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 307/NQ-CP ngày 6/10/2025 đã bổ sung dự án Luật Trí tuệ nhân tạo vào chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV – đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ này.

Trong số các nghị định ban hành, Nghị định 271/2025/NĐ-CP cho phép thành lập và góp vốn doanh nghiệp thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN tại Hà Nội, mở ra cơ chế mới đưa tri thức khoa học vào sản xuất. Nhiều quyết định khác của Thủ tướng cũng được ban hành, trong đó có việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về KH,CN&ĐMST, ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả chuyển đổi số và phê duyệt chương trình khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số đến năm 2030.

Ở cấp Bộ, 5 thông tư chuyên ngành được ban hành, tập trung vào quản lý dữ liệu, an toàn hạt nhân, tài nguyên Internet và chuyển đổi số, góp phần hoàn thiện thể chế và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật trong quản lý nhà nước về KH&CN.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác quốc tế

Trong tháng 10, Bộ KH&CN đã triển khai Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, cùng Kế hoạch phát triển hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam – những định hướng quan trọng cho xây dựng chính phủ điện tử và phát triển kinh tế số.

Bộ cũng ban hành 5 công điện chỉ đạo ứng phó bão số 10, 11 và khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Đồng thời, gửi công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2026, thể hiện vai trò điều phối, dẫn dắt của Bộ trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều sự kiện khoa học và đổi mới sáng tạo quy mô lớn

Tháng 10 chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật như Diễn đàn "Đổi mới sáng tạo toàn dân – Động lực phát triển quốc gia" tại Hà Nội, thu hút hơn 800 đại biểu và kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành. Trong khuôn khổ chương trình, Triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo trưng bày hàng trăm sản phẩm công nghệ mới của Việt Nam.

Các hoạt động khoa học quan trọng khác gồm: Hội thảo quốc tế "100 năm vật lý lượng tử" tại Gia Lai, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VIII và Hội nghị KH&CN hạt nhân toàn quốc lần thứ XVI tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 tổng kết giai đoạn 2020-2025, công bố Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024 và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khẳng định mục tiêu "chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn".

Hướng tới hoàn thiện khung pháp lý và phát triển nguồn nhân lực

Trong tháng 11 tới, Bộ KH&CN sẽ tập trung hoàn thiện 05 dự án Luật trình Quốc hội, gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và Luật Trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và triển khai các đề án trọng điểm như Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, Đề án sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, và Đề án phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử.

Với định hướng đồng bộ từ thể chế đến hành động, Bộ KH&CN đang khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo nền tảng pháp lý, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – động lực quan trọng cho phát triển bền vững của đất nước.