Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tass: Một nước công khai cảm ơn Nga đã báo tin về âm mưu đảo chính

17-09-2025 - 21:16 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống nước này đã trực tiếp cảm ơn cơ quan tình báo Nga.

Hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 16/9 đưa tin, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã cảm ơn Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR) vì cung cấp thông tin về một âm mưu đảo chính.

“Xin cảm ơn đối tác Nga đã cung cấp thông tin. Cơ quan của chúng tôi sẽ liên hệ với họ để phối hợp thêm. Chúng tôi sẽ cứu, bảo vệ và canh giữ Serbia trước mọi nguy hiểm”, ông Vucic phát biểu với truyền thông Serbia.

Theo ông, chính quyền Serbia đã sẵn sàng đối phó với âm mưu đảo chính. Belgrade “theo dõi sát sao” mọi tuyên bố từ SVR. Serbia cũng phân tích các chỉ trích từ Moscow về cáo buộc cung cấp vũ khí cho Kiev, ông Vucic nói thêm.

Theo Kyivpost, ngày 15/9, SVR cho biết một thế lực nước ngoài đang kích động người biểu tình Serbia, có ý định châm ngòi cho một cuộc “Maidan Serbia” trùng với ngày tưởng niệm một sự kiện năm 2024 nhằm làm mất ổn định tình hình trong nước.

The New Voice of Ukraine cho biết, vào ngày 1/11/2024, tại Novi Sad ở miền bắc Serbia, một phần mái ngoài của nhà ga xe lửa sập xuống, khiến 16 người thiệt mạng. Ngày 25/12/2024, hàng trăm sinh viên đã xuống đường phản đối chính sách của Tổng thống Aleksandar Vucic và đảng Tiến bộ Serbia. Người biểu tình đổ lỗi cho chính quyền về vụ việc chết người này.

Đến nay, biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn ở Serbia — ngày 17/8 tại thành phố Valjevo, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và tìm cách đốt văn phòng đảng của Tổng thống Vucic. Yêu cầu chính của họ là giải tán quốc hội hiện tại và tổ chức bầu cử sớm.

Áp lệnh trừng phạt Nga theo EU, lãnh đạo một quốc gia châu Âu ngậm ngùi nhìn hàng tỷ USD 'bốc hơi', thừa nhận sự thật 'đắng lòng'

Theo An An

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc đảo ngược tình thế, doanh nghiệp châu Âu lao đao, đứng trước nguy cơ thua lỗ, đóng cửa hàng loạt

Trung Quốc đảo ngược tình thế, doanh nghiệp châu Âu lao đao, đứng trước nguy cơ thua lỗ, đóng cửa hàng loạt Nổi bật

Mất thị trường 19.000 tỷ USD, quốc gia chủ chốt của BRICS lập tức được một loạt 'khách sộp' mới mua hàng: Bị áp thuế gần 150% nhưng 'cỗ máy' thương mại vẫn hái ra tiền

Mất thị trường 19.000 tỷ USD, quốc gia chủ chốt của BRICS lập tức được một loạt 'khách sộp' mới mua hàng: Bị áp thuế gần 150% nhưng 'cỗ máy' thương mại vẫn hái ra tiền Nổi bật

Bên trong ngôi làng 'một quả thận'

Bên trong ngôi làng 'một quả thận'

20:50 , 17/09/2025
Tòa án phán quyết phương Tây phải trả tiền cho máy bay nước ngoài bị kẹt ở Nga

Tòa án phán quyết phương Tây phải trả tiền cho máy bay nước ngoài bị kẹt ở Nga

20:15 , 17/09/2025
Tưởng vô dụng, hóa ra tính năng "quả chuối" này đã giúp Google Gemini lần đầu đánh bại ChatGPT

Tưởng vô dụng, hóa ra tính năng "quả chuối" này đã giúp Google Gemini lần đầu đánh bại ChatGPT

19:45 , 17/09/2025
Mark Zuckerberg và "vết xe đổ" của Apple: Bài toán phụ thuộc Trung Quốc trong chuỗi cung ứng kính thông minh

Mark Zuckerberg và "vết xe đổ" của Apple: Bài toán phụ thuộc Trung Quốc trong chuỗi cung ứng kính thông minh

19:10 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên