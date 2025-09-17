Tass: Một nước công khai cảm ơn Nga đã báo tin về âm mưu đảo chính

Hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 16/9 đưa tin, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã cảm ơn Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR) vì cung cấp thông tin về một âm mưu đảo chính.

“Xin cảm ơn đối tác Nga đã cung cấp thông tin. Cơ quan của chúng tôi sẽ liên hệ với họ để phối hợp thêm. Chúng tôi sẽ cứu, bảo vệ và canh giữ Serbia trước mọi nguy hiểm”, ông Vucic phát biểu với truyền thông Serbia.

Theo ông, chính quyền Serbia đã sẵn sàng đối phó với âm mưu đảo chính. Belgrade “theo dõi sát sao” mọi tuyên bố từ SVR. Serbia cũng phân tích các chỉ trích từ Moscow về cáo buộc cung cấp vũ khí cho Kiev, ông Vucic nói thêm.

Theo Kyivpost, ngày 15/9, SVR cho biết một thế lực nước ngoài đang kích động người biểu tình Serbia, có ý định châm ngòi cho một cuộc “Maidan Serbia” trùng với ngày tưởng niệm một sự kiện năm 2024 nhằm làm mất ổn định tình hình trong nước.

The New Voice of Ukraine cho biết, vào ngày 1/11/2024, tại Novi Sad ở miền bắc Serbia, một phần mái ngoài của nhà ga xe lửa sập xuống, khiến 16 người thiệt mạng. Ngày 25/12/2024, hàng trăm sinh viên đã xuống đường phản đối chính sách của Tổng thống Aleksandar Vucic và đảng Tiến bộ Serbia. Người biểu tình đổ lỗi cho chính quyền về vụ việc chết người này.

Đến nay, biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn ở Serbia — ngày 17/8 tại thành phố Valjevo, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và tìm cách đốt văn phòng đảng của Tổng thống Vucic. Yêu cầu chính của họ là giải tán quốc hội hiện tại và tổ chức bầu cử sớm.