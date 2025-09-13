Thái Sơn cải thiện từ lỗ sang lãi, nợ gấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (Thái Sơn) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu về các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 19.654 tỷ đồng, tăng 1.954 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì mức 13.500 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, Thái Sơn báo lãi ròng gần 847 tỷ đồng, cải thiện đáng kể từ khoản lỗ gần 237 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 82.723 tỷ đồng, tăng tới 44.219 tỷ đồng so với cùng kỳ và gấp 4,21 lần vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân là do khoản nợ phải trả khác tăng mạnh từ 38.504 tỷ đồng lên 80.848 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2025, Thái Sơn còn phát sinh khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 1.874 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, ngày 1/8/2024, doanh nghiệp này phát hành lô trái phiếu TSOCB2426001 với giá trị phát hành 1.890 tỷ đồng; kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 1/8/2026.

Các thông tin về trái chủ, tổ chức thu xếp, tài sản đảm bảo,...không được công bố, tuy nhiên theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu của Thái Sơn có lãi suất 12%/năm.

Theo tìm hiểu, Công ty Thái Sơn được thành lập vào tháng 8/2007; trụ sở tại đường Bằng Lăng 1, KĐT Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội.

Tháng 12/2016, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện. Đến tháng 6/2018, vốn điều lệ của Thái Sơn tiếp tục được điều chỉnh lên mức 10.700 tỷ đồng và sau đó là 12.000 tỷ đồng vào cuối tháng 5/2019 (sau khi sát nhập doanh nghiệp).

Chỉ sau đó 1 tháng (tháng 6/2019), Thái Sơn tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức 13.500 tỷ đồng.

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 9/2022), ông Vũ Quyết Thắng (SN 1977) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Phối cảnh dự án Vinhomes Smart City.

Ngày 25/9/2024, UBND TP.Hà Nội cho phép Thái Sơn được chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park (tên thương mại Vinhomes Smart City) cho Công ty cổ phần HBI.

HBI được thành lập vào tháng 2/2010, được biết đến là chủ đầu tư dự án tổ hợp căn hộ cao cấp và biệt thự Imperia Garden Hà Nội (Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Thái Sơn chuyển nhượng một phần dự án cho HBI. Theo tài liệu của PV, ngày 13/9/2019, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5063/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Thái Sơn chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Smart City cho HBI, với quy mô của phần dự án chuyển nhượng gồm: Lô đất F4-CH04 diện tích 14.734 m2; Lô đất F4-CH05 diện tích 8.576 m2 xây dựng nhà ở cao tầng, phía trên xây dựng sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, phía dưới xây dựng mở rộng tầng hầm; Lô đất F4-CX03 diện tích 8.673 m2, lô đất GT2 diện tích 1.425 m2 phía trên xây dựng sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, phía dưới xây dựng mở rộng tầng hầm.

Cũng trong ngày 13/9/2019, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 5062/QĐ-UBND về việc cho phép Thái Sơn chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ- Đại Mỗ-Vinhomes Park cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, gồm: Lô đất F5-CH02 có diện tích 21.087 m2, phía trên xây dựng nhà ở cao tầng, sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, phía dưới xây dựng mở rộng tầng hầm; Lô đất F5-CX01 có diện tích 10.484 m2, phía trên xây dựng sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, phía dưới xây dựng mở rộng tầng hầm.

Bất động sản Phương Đông Hà Nội được thành lập vào tháng 5/2019, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Pacific Palace (83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong các năm 2019, 2020 và 2021, Thái Sơn còn chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ- Đại Mỗ- Vinhomes Park cho Công ty cổ phần phát triển kinh doanh bất động sản SV Tây Hà Nội; Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản S-Vin Việt Nam; Công ty cổ phần tư vấn và kinh doanh bất động sản TCO; Công ty cổ phần thương mại dịch vụ giải trí Newlife,..

Theo tìm hiểu của PV, tháng 5/2025, Thái Sơn còn mang toàn bộ quyền tài sản, khoản phải thu và các động sản khác liên quan Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền tại tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).