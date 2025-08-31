Thăm nhà của học sinh thi ĐH điểm cao, tôi phát hiện: Gia đình có 4 đặc điểm này, trẻ lớn lên rất dễ thành công, xuất chúng

Bài viết của tác giả Lưu Lưu trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Trong nhà có giá sách, trẻ có không gian học tập riêng biệt

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc năm nay, một cặp anh em sinh đôi họ Lý đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ thành tích nổi bật, lần lượt đạt 680 và 710/750 điểm. Trong bài phỏng vấn, họ tiết lộ bí quyết đạt kết quả tốt nằm ở không khí học tập trong gia đình.

Bố mẹ của hai em đã thiết kế một không gian học tập đặc biệt tại nhà, trên giá sách có nhiều thể loại văn học khác nhau. Vào các ngày trong tuần, gia đình Lý thường cùng nhau đọc sách, trao đổi ý tưởng và thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau.

Ảnh minh hoạ

Tôi từng đến thăm nhiều gia đình có con em thi đại học điểm cao và hầu hết họ đều có điểm chung là sách ở khắp nơi trong nhà. Một thí sinh họ Vương đạt kết quả top 20 của tỉnh chia sẻ bố mẹ cậu đã thay thế TV bằng giá sách để cùng cậu đọc và học hỏi kiến thức nhiều hơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, một không gian học tập riêng biệt cũng giúp trẻ phát triển “phản xạ có điều kiện”, tập trung hơn mỗi khi ngồi vào bàn học và thúc đẩy hiệu quả trong việc tiếp thu kiến thức.

Mẹ của thí sinh thủ khoa trường tên Tiểu Linh cho biết: “Chúng tôi đã sắp xếp cho con một phòng học riêng từ khi cháu còn nhỏ. Phòng không cần quá rộng hay nhiều thiết bị hiện đại nhưng phải yên tĩnh và gọn gàng. Bàn học luôn được sắp xếp chỉ có những sách vở và bút mực cần thiết để tránh cho Tiểu Linh bị phân tâm”.

Bữa cơm kết nối các thành viên gia đình

Một người bạn của tôi vừa báo tin con bạn, tên Minh đã đỗ đại học với mức điểm cao. Trong bữa cơm, Minh tỏ ra tiếc nuối vì sơ suất tại một số câu hỏi cơ bản khiến thành tích chưa thể hiện hết năng lực.

Bạn tôi không trách mắng con, thay vào đó nói Minh có thể truyền đạt lại kinh nghiệm này cho em trai năm sau thi đại học. Đồng thời, bạn nhanh chóng chuyển chủ đề sang những kế hoạch trong tương lai của Minh cũng như bàn luận về chuyến đi du lịch hè của cả gia đình. Điều này giúp bầu không khí trên bàn ăn trở nên vui vẻ, đầm ấm, Minh cũng nhanh chóng quên đi cảm giác chưa hài lòng về bài thi.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, tôi cũng từng đến thăm nhà của một người họ hàng. Vì quá bận rộn với công việc, anh ấy chỉ có thời gian trò chuyện với các con vào bữa cơm. Thế nhưng bữa cơm lại chỉ toàn những câu hỏi dồn dập về việc học, từ bài tập về nhà đến điểm kiểm tra. Việc này khiến những đứa trẻ trở nên dè dặt mỗi khi tiếp xúc với bố, bầu không khí gia đình khá ảm đạm. Tại trường học, chúng được nhận xét không cởi mở với bạn bè, thành tích chỉ ở mức trung bình khá.

Tôi nhận ra mối quan hệ gia đình có tác động lớn đến tâm lý và xa hơn là thành tích của những đứa trẻ. Khi có bố mẹ cùng đồng hành, thấu hiểu và lắng nghe, con sẽ có thêm động lực để cố gắng chinh phục mục tiêu trong cuộc sống. Một gia đình hạnh phúc thường biểu hiện rõ nhất trong các bữa ăn.

“Gia đình em không bao giờ dùng điện thoại trong bữa ăn. Bố mẹ em thường xuyên trò chuyện về các sự kiện thời sự đang diễn ra, hoặc những thông tin, câu chuyện thú vị họ quan sát được trong quá trình làm việc. Nhờ đó, em học được nhiều kiến thức không có trong sách giáo khoa”, Tiểu Giang - học sinh đến từ một trường trung học trọng điểm chia sẻ.

Bố mẹ coi trọng giấc ngủ của trẻ

Đới Nhất Tán, thí sinh đạt 724/750 điểm trong kỳ thi đại học Trung Quốc năm nay tiết lộ bố mẹ cô không bao giờ để con thức khuya. Họ rèn cho cô thói quen sinh hoạt điều độ, đi ngủ trước 11h đêm và dậy sớm tập thể dục.

Bà mẹ tên Phương Lý có 3 con học ĐH Harvard cho rằng trẻ em phải ngủ đủ giấc mới có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả. Cô con gái thứ hai của cô thường đi ngủ lúc 10 giờ tối, còn cậu con trai út cũng đi ngủ lúc 11 giờ. Các chuyên gia thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ với sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ.

Ảnh minh hoạ

Trong một lần đến thăm nhà mới của một người bạn, cô ấy dẫn tôi xem nội thất và giới thiệu về phòng ngủ của con mình: “Chúng tớ không bao giờ đặt TV hay máy chơi game trong phòng ngủ của con, thậm chí còn tắt Wifi ở nhà vào ban đêm để đảm bảo con có thể nghỉ ngơi sâu. Nhất định phải để các con ngủ đủ giấc trước kỳ thi quan trọng, như vậy con mới tỉnh táo để hoàn thành tốt bài thi”.

Bố mẹ rèn tính tự lập cho con

Thí sinh Chung Bằng Thần vừa được nhận vào ĐH Bắc Kinh top đầu Trung Quốc cho biết cậu được bố mẹ rèn luyện tính tự lập từ sớm, có thể tự làm việc nhà, nấu ăn trong khi các bạn khác còn phải chờ gia đình thúc ép. Điều này cũng ảnh hưởng đến thói quen của cậu trong việc học tập, không cần phụ huynh nhắc nhở vẫn tập trung nỗ lực để giành điểm cao.

Tôi nhận thấy những đứa trẻ được rèn sự tự lập còn có thể thích nghi nhanh khi thay đổi môi trường từ trung học lên đại học và sau đó là môi trường làm việc. Họ luôn có sự tự tin, có khả năng phán đoán và đưa ra quyết định, không ngại đối mặt với thử thách để tiến xa hơn trong mọi con đường mình lựa chọn.