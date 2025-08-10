Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ

10-08-2025 - 23:02 PM | Lifestyle

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ

Với vẻ đẹp ngọt ngào và hình thể chuẩn, nàng hậu được xem là ứng viên sáng giá cho danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” mới của showbiz Việt.

Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2025 – Cẩm Ly đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng fan sắc đẹp. Đặc biệt, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện tại họp báo Miss World 2025 đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ vài giây ngắn ngủi, visual ngọt ngào cùng thần thái tự tin của nàng hậu sinh năm 2003 đã khiến netizen trầm trồ.

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 1.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 2.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 3.

Nàng hậu xuất hiện tại sự kiện họp báo Miss World 2025.

Sinh năm 2003 tại Đắk Lắk, Á hậu Cẩm Ly sở hữu chiều cao 1m70 cùng gương mặt khả ái, dễ gây thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, cô xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2. Hiện tại, ngoài việc theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam, Cẩm Ly còn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh tự do, ghi dấu ấn bằng phong thái tự tin và thần thái cuốn hút.

Không ít khán giả nhanh chóng liên tưởng visual của Cẩm Ly đến Hoa hậu Phương Nhi - nàng hậu từng khiến cả Vbiz "nghiêng ngả" vì vẻ đẹp tựa nàng thơ. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng Cẩm Ly hoàn toàn có thể trở thành "truyền nhân" tiềm năng của Hoa hậu Thanh Thủy. Ở cô, người ta bắt gặp sự giao hòa tinh tế giữa nét dịu dàng Á Đông và thần thái nhẹ nhàng, thanh nhã chuẩn hình mẫu "thần tiên tỉ tỉ" khiến bao người say đắm.

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 4.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 5.

Nhan sắc của cô được nhiều người nhận xét mang nét trong trẻo, thanh thuần gợi nhớ đến Phương Nhi.

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 6.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 7.

Nàng hậu được đánh giá là gương mặt tiềm năng kế nhiệm Thanh Thủy, tiếp bước chinh phục đấu trường Miss International.

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 8.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 9.

Nhan sắc ngọt ngào của Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi.

Sau khi đăng quang Á hậu 2 tại "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024", Cẩm Ly nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng mốt Việt. Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh mang phong cách thanh lịch, sang trọng và được nhiều thương hiệu thời trang nội địa ưu ái chọn làm "nàng thơ" truyền tải tinh thần sáng tạo của họ.

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 10.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 11.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 12.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 13.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 14.

Chỉ sau thời gian ngắn, Cẩm Ly đã xuất hiện dày đặc trên các sàn catwalk, trở thành lựa chọn của nhiều thương hiệu Việt.

Trên sân khấu, Cẩm Ly ghi điểm nhờ nụ cười "tỏa nắng" và cách tạo dáng thanh thoát, mềm mại. Ngoài đời thường, nàng hậu lại mang đến hình ảnh năng động, thân thiện, dễ gần - điều giúp Cẩm Ly chinh phục trái tim người hâm mộ một cách tự nhiên. Các bức ảnh đời thường của người đẹp được chia sẻ trên mạng xã hội đều nhận về "cơn mưa" lời khen, từ làn da mịn màng không tì vết đến gu ăn mặc tinh tế, tôn lên đường nét cơ thể.

“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 15.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 16.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 17.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 18.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 19.
“Thần tiên tỷ tỷ” mới thế chỗ Phương Nhi, tiềm năng kế nhiệm cả Thanh Thuỷ- Ảnh 20.

Vẻ đẹp của Á hậu Cẩm Ly là sự kết hợp giữa đường cong đồng hồ cát gợi cảm và gương mặt thanh tú, hài hòa.

