Thay vì "ngồi canh" bảng điện mỗi ngày, vì sao nhà đầu tư chứng khoán nên chọn chiến lược dài hạn?

Khi mới bước chân vào thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư thường háo hức tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, kỳ vọng mua hôm nay – bán ngày mai để “ăn sóng” ngắn hạn.

Thế nhưng, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hầu hết các chuyên gia, môi giới hay quỹ đầu tư lớn đều khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân nên theo đuổi chiến lược dài hạn . Trong khi giao dịch ngắn hạn nghe có vẻ hấp dẫn hơn, vì sao lại như vậy?

Đầu tư dài hạn giúp giảm tác động của biến động ngắn hạn

Thị trường chứng khoán luôn biến động từng ngày, từng giờ. Một tin tức bất ngờ, một động thái từ khối ngoại, hay thậm chí là tâm lý bầy đàn của nhà đầu tư cũng có thể khiến chỉ số lao dốc hoặc bật tăng mạnh trong chốc lát. Với nhà đầu tư ngắn hạn, những cú “rung lắc” như vậy dễ dẫn đến quyết định bán tháo hoặc mua đuổi, và hậu quả thường là mua cao – bán thấp.

Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn ít chịu tác động bởi những dao động ngắn ngủi. Khi mục tiêu được đặt ra trong vài năm, thậm chí hàng chục năm, những phiên giảm 2–3% không còn quá quan trọng, bởi về dài hạn, xu hướng tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp mới là yếu tố quyết định giá cổ phiếu.

Giá trị doanh nghiệp cần thời gian để phản ánh vào giá cổ phiếu

Cổ phiếu về bản chất là đại diện cho phần sở hữu trong một doanh nghiệp. Giá trị thật của doanh nghiệp đến từ lợi nhuận, dòng tiền, tài sản và khả năng tăng trưởng. Những yếu tố này không thể thay đổi chỉ trong một hai phiên giao dịch, mà cần thời gian tích lũy.

Ví dụ, một công ty bất động sản có quỹ đất lớn nhưng đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, lợi nhuận có thể chưa bùng nổ ngay. Tuy nhiên, nếu bạn kiên nhẫn nắm giữ, sau vài năm khi dự án hoàn thiện và bàn giao, kết quả kinh doanh sẽ được phản ánh vào giá cổ phiếu. Đây chính là lý do các quỹ lớn thường chọn đầu tư dài hạn, đồng hành cùng sự tăng trưởng thật sự của doanh nghiệp thay vì chạy theo sóng ngắn hạn.

Hiệu ứng lãi kép chỉ xuất hiện khi nắm giữ lâu dài

Một trong những lợi ích lớn nhất của đầu tư dài hạn là hiệu ứng lãi kép . Khi bạn tái đầu tư lợi nhuận (cổ tức hoặc khoản lãi thu được), số tiền gốc sẽ tăng dần theo thời gian và mang lại lợi nhuận cao hơn ở các giai đoạn sau.

Nếu cứ liên tục mua bán ngắn hạn, bạn khó tận dụng được lãi kép vì lợi nhuận bị chia nhỏ, chưa kịp tái đầu tư đã phải chịu chi phí giao dịch và thuế. Ngược lại, nắm giữ lâu dài cho phép dòng vốn “làm việc” bền bỉ, giống như trồng một cái cây – càng để lâu, tán cây càng lớn, bóng mát và quả ngọt càng nhiều.

Giảm chi phí và rủi ro giao dịch

Mỗi lần bạn mua bán cổ phiếu, sẽ phát sinh phí giao dịch và thuế. Với nhà đầu tư lướt sóng, con số này cộng dồn không hề nhỏ, có thể bào mòn lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, giao dịch liên tục cũng khiến bạn dễ rơi vào tâm lý căng thẳng, mệt mỏi khi phải canh bảng giá suốt ngày.

Ngược lại, đầu tư dài hạn giúp tiết kiệm chi phí và giảm áp lực tâm lý. Khi tin tưởng vào giá trị doanh nghiệp và kiên nhẫn nắm giữ, bạn sẽ bớt lo lắng trước những biến động ngắn hạn và có nhiều thời gian tập trung cho công việc, cuộc sống thay vì “ngồi canh” vào bảng điện tử.

Thực tế chứng minh: ai kiên nhẫn thì thắng lớn

Nếu nhìn lại lịch sử, những nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới như Warren Buffett hay Peter Lynch đều theo đuổi chiến lược dài hạn. Họ tập trung chọn lọc doanh nghiệp tốt, mua ở mức giá hợp lý và kiên nhẫn nắm giữ trong nhiều năm. Ở Việt Nam, nhiều cổ phiếu bluechip như VNM, FPT, HPG hay nhóm ngân hàng cũng đã chứng minh sức mạnh của đầu tư dài hạn: giá trị tăng gấp nhiều lần chỉ trong một thập kỷ, mang lại lợi nhuận vượt xa gửi tiết kiệm hay đầu cơ ngắn hạn.

“Đầu tư dài hạn” không phải là câu khẩu hiệu suông mà là bài học đã được chứng minh qua nhiều thế hệ nhà đầu tư. Thay vì chạy theo sóng ngắn hạn đầy rủi ro, kiên nhẫn đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ giúp bạn hưởng lợi từ tăng trưởng thật, tận dụng sức mạnh lãi kép và giảm thiểu áp lực tâm lý.

Với nhà đầu tư mới bước vào thị trường, lời khuyên kiên định nhất vẫn là: hãy học cách chọn cổ phiếu tốt và đầu tư với tầm nhìn dài hạn – đó chính là con đường bền vững để tích lũy tài sản trên thị trường chứng khoán.