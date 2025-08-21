Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thế Giới Di Động đang nắm 50% thị phần iPhone tại Việt Nam

21-08-2025 - 15:48 PM

Với hơn 1.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Topzone, "ông lớn" MWG đang nắm phân nửa thị phần sản phẩm chủ lực của Apple tại Việt Nam.

Thế Giới Di Động đang nắm 50% thị phần iPhone tại Việt Nam- Ảnh 1.

Trong buổi họp NĐT - Tổng kết KQKD Quý 2/2025 của Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (MWG), ngoài công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và chia sẻ định hướng phát triển giai đoạn tới, các lãnh đạo của công ty đã có phần hỏi đáp giải đáp để trả lời các vấn đề cho NĐT. 

Chiếm 50% thị phần tại thị trường Việt Nam

Cụ thể, khi được hỏi về thị phần các ngành hàng, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc CTCP Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), cho biết, thị phần điện thoại nói chung của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh hiện dao động từ 50-55%. 

"Đối với sản phẩm Apple thì Thế Giới Di Động gần đây chiếm 50% thị phần. Trong 6 tháng đầu năm 2025 này tăng trưởng của doanh thu của Apple của Thế Giới Di Động là tăng trưởng tới trên tăng trưởng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái", ông Linh tiết lộ.

Thế Giới Di Động đang nắm 50% thị phần iPhone tại Việt Nam- Ảnh 2.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu sản phẩm Apple tại Thế Giới Di Động tăng trưởng tới khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, thị phần điện máy của Điện Máy Xanh đạt mức 35-40%, trong khi hàng gia dụng chỉ chiếm 25-30%, để lại dư địa tăng trưởng lớn cho ngành hàng này trong những năm tới.

Theo BCTC 6 tháng đầu năm 2025, xét theo chuỗi, Điện Máy Xanh chiếm tỷ trọng cao nhất với 44,6%, kế đến là Bách Hóa Xanh 30,7%, Thế Giới Di Động và TopZone 22,5%, còn lại là các chuỗi AVA, An Khang với 2,2%. Riêng hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh mang về 49,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,1% tổng doanh thu tập đoàn. 

Cũng trong báo cáo, định hướng giai đoạn 2026-2030, MWG cho biết sẽ đưa TopZone trở thành cầu nối chiến lược với Apple, đưa Việt Nam tiệm cận Tier-1. Tính đến quý 2, Thế Giới Di Động và Topzone hiện đang có tổng 1.015 cửa hàng

Chuyển từ "lượng" sang "chất"

Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch MWG, đã chia sẻ về hành trình phát triển của tập đoàn trong suốt 20 năm qua và định hướng trong giai đoạn mới.

Theo ông, MWG có 3 giai đoạn phát triển. Đầu tiên là 10 năm đầu tiên kể từ khi thành lập (2004-2014) là thời kỳ tăng trưởng "rất thần tốc" khi quy mô còn nhỏ. Đến năm 2014, MWG chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, mở ra chặng đường tăng trưởng mới. 

Từ năm 2015 đến nay, ông Tài cho rằng tập đoàn trải qua ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất (2015-2021) là thời kỳ tăng trưởng liên tục nhờ mở rộng mạng lưới. Bước sang giai đoạn 2022-2023, MWG tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ. Ở giai đoạn này Thế Giới Di Động đã giảm số lượng cửa hàng và nhân viên, giữ lại nhưng cửa hàng và nhân viên chất lượng. 

Thế Giới Di Động đang nắm 50% thị phần iPhone tại Việt Nam- Ảnh 3.

Tiếp sau giai đoạn tái cấu trúc, từ năm 2024 trở đi, MWG đặt mục tiêu bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên chất lượng.

Ông Tài cũng nói về đặc thù giai đoạn phát triển của Thế Giới Di Động. Cụ thể, Thế Giới Di Động đã chính thức bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ chất, không còn phụ thuộc vào số lượng cửa hàng.

Theo báo cáo tài chính, MWG ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 73,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ, hoàn thành 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 54%, tương đương 66% kế hoạch năm. Doanh thu online đạt gần 4,3 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 6% tổng doanh thu tập đoàn.


Theo Thuý Hạnh

An Ninh Tiền Tệ

