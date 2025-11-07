Thế Giới Di Động lập 2 công ty con quản lý chuỗi nhà thuốc An Khang và AVAkids

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MCK: MWG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con của công ty theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh, trong đó mảng bán lẻ dược phẩm (An Khang) và mảng bán lẻ sản phẩm mẹ & bé (AVAkids) sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các công ty con riêng biệt được thành lập mới.

Mục tiêu của việc tái cấu trúc là nhằm đảm bảo mỗi mảng kinh doanh có chiến lược phát triển độc lập, chuyên sâu và linh hoạt hơn, phù hợp với định hướng tăng trưởng bền vững của công ty trong trung và dài hạn.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thế Giới Di Động quyết định thành lập các công ty con gồm Công ty TNHH Đầu tư Thiện Tâm có vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư An Nhi có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Cả hai doanh nghiệp nêu trên đều do ông Đoàn Hiểu Em nắm vị trí Chủ tịch công ty và trụ sở chính đặt tại 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP.HCM.

Trong một diễn biến khác, trước đó Thế Giới Di Động đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Theo đó, Thế Giới Di Động dự kiến mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu MWG nhằm mục đích giảm vốn điều lệ, công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá cổ phiếu được mua lại theo quy định.

Doanh nghiệp dự kiến chi tối đa 2.000 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu nêu trên với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, tối đa 200.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Nếu giao dịch thành công, tổng số cổ phiếu quỹ của Thế Giới Di Động sẽ tăng từ hơn 1,2 triệu cổ phiếu lên hơn 11,2 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, vốn điều lệ của Thế Giới Di Động dự kiến giảm từ gần 14.797 tỷ đồng xuống còn gần 14.697 tỷ đồng.