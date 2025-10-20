Thế giới Di động giảm vốn điều lệ

Tuần này, có 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 14 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 công ty phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu.

Chi tối đa 2.000 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai chi tiết phương án mua lại cổ phiếu đã được đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua.

9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 113.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng số lượng đăng ký mua lại tối đa là 10 triệu cổ phiếu, tương đương gần 0,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ. MWG sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá lượng mua được. Phương thức giao dịch là khớp lệnh.

Nguồn vốn thực hiện bằng nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Giá mua lại tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu, tối đa là 200.000 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, bảo đảm tuân thủ quy định. Như vậy, tổng số tiền tối đa dự kiến chi là 2.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giao dịch trong tối đa 2 tháng.

9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 113.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý III, doanh thu của MWG đạt gần 40.000 tỷ - cao nhất kể từ khi hoạt động.

Công ty CP Thành Công - Biên Hòa (AgriS - mã chứng khoán: SBT) vừa thông báo điều chỉnh thời điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 từ ngày 24/10 sang tháng 12/2025.

AgriS cho biết, quyết định thay đổi thời điểm tổ chức đại hội được đưa ra trên cơ sở tối ưu tiến độ chiến lược, tạo điều kiện hoàn thiện các bước cuối cùng trong chuỗi hợp tác với các nhà đầu tư và đối tác trong, ngoài nước.

AgriS điều chỉnh thời điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

AgriS sẽ cập nhật các báo cáo và kế hoạch mới nhất, tích hợp kết quả từ các chương trình hợp tác đang triển khai với đối tác trong và ngoài nước, làm rõ hơn định hướng tăng trưởng bền vững cùng chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, giúp cổ đông tham dự đại hội có thể tiếp cận được thông tin một cách hệ thống.

Becamex Group liên tục hút trái phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group - mã chứng khoán: BCM) thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025, với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước, dưới hình thức bút toán ghi sổ. BCM dự kiến chia thành tối đa 5 đợt phát hành, mỗi đợt tối thiểu 100 tỷ đồng, với kỳ hạn mỗi đợt từ 3 - 5 năm. Thời gian phát hành từ tháng 10 - 12/2025.

Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (hiện tại hoặc hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Becamex Group hoặc tài sản của bên thứ ba khác, được dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành.

BCM cho biết, mục đích phát hành trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2025. Cụ thể, Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ ngân hàng. Ngoài ra, BCM dùng 440 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty liên kết.

Becamex Group lên phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025, với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 8, BCM đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng từ trái phiếu, để cơ cấu lại các khoản nợ, gồm nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng. Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ trái phiếu của BCM còn hơn 13.900 tỷ đồng.

Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - mã chứng khoán: VEF) thông báo, ngày 23/10 sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 330%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 33.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VEFAC sẽ chi gần 5.500 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Trong đó, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) là cổ đông mẹ sở hữu 83,32% vốn VEF sẽ nhận về khoảng 4.580 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

Hồi tháng 7, VEFAC đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 435%, gồm cổ tức năm 2024 tỷ lệ 135% và tạm ứng cổ tức quý I/2025 tỷ lệ 300%. Tổng giá trị VEFAC đã chi trả cổ tức là khoảng 7.200 tỷ đồng.

Ngày 22/10, Công ty CP Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán: GHC) sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 20%. Với hơn 47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Gia Lai sẽ chi hơn 95 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức lần này.