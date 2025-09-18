Dragon Capital bán hơn 3 triệu cổ phiếu, rời ghế cổ đông lớn tại Thế Giới Di Động

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 3.264.000 cổ phiếu MWG trong ngày 12/09/2025. Giao dịch này đã làm giảm tổng lượng sở hữu của cả nhóm từ 77.014.768 cổ phiếu (tỷ lệ 5,2%) xuống còn 73.750.768 cổ phiếu (tỷ lệ 4,99%).

Cụ thể, các quỹ thành viên đã thực hiện giao dịch bao gồm Amersham Industries Limited (bán 940.000 cp), Norges Bank (bán 934.000 cp), Vietnam Enterprise Investments Limited (bán 910.000 cp), Hanoi Investments Holdings Limited (bán 450.000 cp) và Danang Investments Limited (bán 50.000 cp). Ở chiều ngược lại, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua vào 20.000 cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 31/7, nhóm quỹ này cũng đã bán ra 1.467.900 cổ phiếu MWG.

Cùng với động thái từ nhóm cổ đông lớn, một lãnh đạo cấp cao của công ty cũng đã giảm sở hữu. Từ ngày 21/8 đến 4/9, ông Phạm Văn Trọng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc chuỗi Bách Hoá Xanh, đã bán thành công 500.000 cổ phiếu MWG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,21% xuống còn 0,18% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG đã ghi nhận một đợt tăng giá đáng kể. Thống kê từ ngày 9/4 đến ngày 17/9, thị giá MWG đã tăng 71%, từ mức 45.590 đồng/cổ phiếu lên 78.000 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu đạt 73.754,9 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.205,4 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, công ty đặt kế hoạch doanh thu 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, Thế Giới Di Động đã hoàn thành 66,1% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về kế hoạch phát triển, động lực tăng trưởng chính của MWG trong thời gian tới tập trung vào chuỗi Bách Hóa Xanh. Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo, năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi Bách Hóa Xanh chính thức mở rộng ra thị trường phía Bắc, đi cùng tham vọng mở mới 1.000 cửa hàng mỗi năm kể từ thời điểm đó. Kế hoạch này được củng cố bởi kết quả mở rộng ấn tượng trong năm 2025, khi chuỗi dự kiến sẽ mở mới 620 cửa hàng, vượt xa mục tiêu 400 cửa hàng đề ra ban đầu.

Về tầm nhìn dài hạn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài khẳng định mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD cho Bách Hóa Xanh. Để đạt được quy mô này, chuỗi sẽ đa dạng hóa mô hình cửa hàng và đẩy mạnh kênh online, với mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu trực tuyến từ 5% lên 10%. Kế hoạch IPO chuỗi Bách Hóa Xanh vẫn được duy trì vào năm 2028.