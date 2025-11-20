Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế Giới Di Động tái cấu trúc: Chuyển nhượng toàn bộ 210 triệu cổ phần của 2 công ty con, tổng giá trị hàng nghìn tỷ

20-11-2025 - 00:20 AM | Doanh nghiệp

Thế Giới Di Động tái cấu trúc: Chuyển nhượng toàn bộ 210 triệu cổ phần của 2 công ty con, tổng giá trị hàng nghìn tỷ

Giao dịch dự kiến hoàn tất trước ngày 31/12/2025, sau khi có đầy đủ chấp thuận của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã CK: MWG) vừa ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến điện thoại, điện máy tại Việt Nam và ở nước ngoài sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này. Nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dược phẩm cũng sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực.

Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Thợ Điện Máy Xanh (tên cũ: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Lắp Đặt – Sửa Chữa – Bảo Hành Tận Tâm) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh.

Tổng cộng bao gồm 9,99 triệu cổ phần, với giá chuyển nhượng gần 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 201 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm An Khang Pharma cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thiện Tâm – công ty con do Thế giới di động sở hữu 100% vốn. Giá trị thương vụ đạt hơn 2.012 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến hoàn tất trước ngày 31/12/2025, sau khi có đầy đủ chấp thuận của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. ﻿

﻿Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá với doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn bán lẻ này cũng chạm mức kỷ lục 1.784 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước.

Thế Giới Di Động lập 2 công ty con quản lý chuỗi nhà thuốc An Khang và AVAkids

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty giải mã gen phát hiện ung thư sớm cho người Việt với giá rẻ hơn 3 lần ở nước ngoài: Đã có lãi, muốn huy động 100 triệu USD từ sàn chứng khoán Hong Kong, Singapore

Công ty giải mã gen phát hiện ung thư sớm cho người Việt với giá rẻ hơn 3 lần ở nước ngoài: Đã có lãi, muốn huy động 100 triệu USD từ sàn chứng khoán Hong Kong, Singapore Nổi bật

BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025

BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025 Nổi bật

Quảng Ninh thông tin về dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 18 tỷ USD của Vingroup: Bàn giao cho chủ đầu tư 80% mặt bằng

Quảng Ninh thông tin về dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh 18 tỷ USD của Vingroup: Bàn giao cho chủ đầu tư 80% mặt bằng

00:20 , 20/11/2025
Làn sóng sở hữu trường tư của các tập đoàn lớn tại Việt Nam

Làn sóng sở hữu trường tư của các tập đoàn lớn tại Việt Nam

00:19 , 20/11/2025
Trưởng ban kiểm soát qua đời 4 tháng, công ty mới biết tin

Trưởng ban kiểm soát qua đời 4 tháng, công ty mới biết tin

21:28 , 19/11/2025
Vì sao doanh nghiệp chọn XGSPON của VNPT để tăng tốc?

Vì sao doanh nghiệp chọn XGSPON của VNPT để tăng tốc?

20:30 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên