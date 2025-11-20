Thế Giới Di Động tái cấu trúc: Chuyển nhượng toàn bộ 210 triệu cổ phần của 2 công ty con, tổng giá trị hàng nghìn tỷ

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã CK: MWG) vừa ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến điện thoại, điện máy tại Việt Nam và ở nước ngoài sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này. Nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dược phẩm cũng sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực.

Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Thợ Điện Máy Xanh (tên cũ: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Lắp Đặt – Sửa Chữa – Bảo Hành Tận Tâm) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh.

Tổng cộng bao gồm 9,99 triệu cổ phần, với giá chuyển nhượng gần 100 tỷ đồng.



Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 201 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm An Khang Pharma cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thiện Tâm – công ty con do Thế giới di động sở hữu 100% vốn. Giá trị thương vụ đạt hơn 2.012 tỷ đồng.



Giao dịch dự kiến hoàn tất trước ngày 31/12/2025, sau khi có đầy đủ chấp thuận của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. ﻿

﻿Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá với doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn bán lẻ này cũng chạm mức kỷ lục 1.784 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước.