Thêm 1 chiêu lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện khiến nhiều người mất tiền

20-10-2025 - 19:10 PM | Sống

Một hình thức lừa đảo mới, rất tinh vi đang gây hoang mang cho nhiều người dân bắt đầu từ một cuộc gọi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhiều người dân gần đây đã bày tỏ sự bức xúc và lo lắng tột độ khi trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo ngay sau khi thực hiện giao dịch gửi thư qua đường bưu điện.

Thủ đoạn của kẻ gian là nhắm vào người nhận thư. Chúng có được thông tin chi tiết về giao dịch và gọi điện yêu cầu người nhận phải chuyển một khoản "phí" nhỏ để hoàn tất việc giao hồ sơ.

Điển hình là trường hợp của chị Ngọc Liễu (SN 1990). Ngày 13/10, chị gửi một bộ hồ sơ qua bưu điện cho đối tác là chị Hằng tại TP.HCM. Chỉ hai ngày sau, chị Hằng nhận được cuộc gọi từ một người lạ, yêu cầu chuyển khoản 25.000 đồng phí nhận hồ sơ.

"Vì đang chờ hồ sơ thật và số tiền không lớn nên tôi đã chuyển ngay mà không nghi ngờ. Sau khi chuyển xong, tôi gọi xác nhận lại với chị Liễu mới tá hỏa biết mình bị lừa, vì phí gửi đã được thanh toán từ đầu," chị Hằng chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Điệp (SN 1998) cũng sập bẫy khi kẻ gian gọi điện yêu cầu anh chuyển 18.000 đồng để nhận thư từ công ty đối tác. Điều đáng nói là kẻ lừa đảo biết chính xác tên công ty gửi và thời điểm thư được gửi đi. Do thông tin quá trùng khớp, anh Điệp đã chuyển tiền và chỉ nhận ra mình bị lừa sau đó.

Điểm chung của các vụ việc là số tiền lừa đảo rất nhỏ (chỉ vài chục nghìn đồng), đánh vào tâm lý chủ quan, ngại xác minh của nạn nhân. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thực sự lo ngại không phải là số tiền bị mất, mà là câu hỏi: Vì sao thông tin cá nhân và chi tiết giao dịch của họ lại lọt ra ngoài một cách nhanh chóng như vậy?

"Tôi không hiểu bọn lừa đảo lấy thông tin từ đâu, cứ như thể chúng ngồi sẵn trong hệ thống và chỉ chờ chúng tôi giao dịch là ra tay," anh Điệp bức xúc.

Việc kẻ gian nắm rõ họ tên người gửi, người nhận, và cả thời gian giao dịch đã dấy lên nghi vấn về một kẽ hở bảo mật nghiêm trọng. "Việc này cực kỳ nguy hiểm chứ không đơn giản là mất vài chục nghìn. Tôi tha thiết mong Công an TP.HCM và Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ vấn đề lộ lọt thông tin khách hàng," chị Ngọc Liễu kiến nghị.

Thời gian qua, Công an TP.HCM liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Để tự bảo vệ mình trước chiêu thức này, người dân cần:

  1. Xác minh chéo thông tin: Khi nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển bất kỳ khoản phí nào để nhận hàng hay hồ sơ, hãy dừng lại và gọi điện trực tiếp cho người gửi để xác nhận. Đây là bước quan trọng nhất.

  2. Cảnh giác với các khoản phí lạ: Thông thường, phí vận chuyển bưu điện đã được người gửi thanh toán trước. Mọi yêu cầu chuyển khoản phát sinh đột ngột qua điện thoại đều có khả năng là lừa đảo.

  3. Tuyệt đối không cung cấp thông tin nhạy cảm: Không bao giờ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ qua điện thoại.

  4. Báo cáo khi có nghi ngờ: Ngay cả khi chưa bị lừa, nếu nhận thấy dấu hiệu khả nghi, người dân nên báo cáo cho cơ quan chức năng để góp phần ngăn chặn tội phạm.

Sau cuộc gọi từ SĐT 0528.015.229, tài khoản Vietcombank của người phụ nữ 48 tuổi không thể truy cập: Gần 400 triệu đồng bị công an phong tỏa

Theo Khả Văn

