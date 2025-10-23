Thêm 2.500 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về chủ đầu tư một phần dự án Vinhomes Cổ Loa

8.000 tỷ đồng trái phiếu "đổ" về Thời Đại Mới T&T trong 1 ngày

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Thời Đại Mới T&T (Thời Đại Mới T&T) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu mã NTJ32502.

Theo đó, lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, phát hành trong nước, đồng tiền phát hành là VND.

Ngày phát hành và hoàn tất là 14/10/2025, với kỳ hạn 12 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 14/10/2026.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 14/10/2025, Thời Đại Mới T&T còn phát hành 55.500 trái phiếu mã NTJ12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 5.500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn 14/10/2028.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,...không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô NTJ32502 có lãi suất phát hành 8,95%/năm; còn lô NTJ12501 có lãi suất kết hợp 9,45%/năm.

Theo tìm hiểu của PV, trước thời điểm phát hành 2 lô trái phiếu trên chỉ vài ngày, Thời Đại Mới T&T đã mang quyền phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2025/HTĐT/CTC-T&T ký ngày 9/10/2025 (ngày hiệu lực 9/10/2025) và các thỏa thuận, phụ lục đi kèm (nếu có) ký kết giữa doanh nghiệp này với Công ty TNHH Capitaland Tower (Capitaland Tower) đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB).

Ngoài Hợp đồng nói trên, căn cứ phát sinh quyền còn có Hợp đồng chuyển nhượng Dự án thành phần số 3009/HĐCNMPDABĐS/DLCG-CTC ký ngày 30/9/2025 (ngày hiệu lực: 30/09/2025) giữa Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ và Capitaland Tower. Theo đó, Đô thị Du lịch Cần Giờ chuyển nhượng cho Capitaland Tower một phần Dự án đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có địa chỉ tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM (nay là xã Cần Giờ, TP.HCM).

Cũng trong đầu tháng 10/2025, Thời Đại Mới T&T còn mang tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2025/HTĐT/CTC-T&T ký kết ngày 7/10/2025 giữa doanh nghiệp này và Capitaland Tower thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Phối cảnh dự án Vinhomes Cổ Loa.

Thời Đại Mới T&T được biết đến là chủ đầu tư của Khu đất CCĐT-01, CCĐT-02 và CCĐT-03 thuộc một phần Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh cũ, Hà Nội. Dự án này được biết đến với cái tên dự án Vinhomes Cổ Loa, tên thương mại Vinhomes Global Gate, do Công ty CP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) làm chủ đầu tư.

Trước đó, tháng 3/2025, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc cho phép VEFAC chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Cổ Loa cho Thời Đại Mới T&T.

Phần dự án được chuyển nhượng là phần đất xây dựng nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng, công trình hỗn hợp và đất công cộng có mục đích kinh doanh, với tổng diện tích 75ha, trong đó gần 43ha là đất ở và 32ha đất công cộng. Tổng mức đầu tư phần chuyển nhượng khoảng 30.360,5 tỷ đồng.

Hiện trạng phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang triển khai thi công theo dự án đầu tư đã được chấp thuận.

Nguồn tiền để thanh toán một phần giá phần dự án chuyển nhượng nói trên đến từ Hợp đồng hợp tác giữa Thời Đại Mới T&T và Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Sài Gòn (SDI).

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV, SDI và Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO (TCO) có ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1003/2025/HTĐT/SDI-TCO hiệu lực ngày 10/3/2025 để góp vốn hợp tác với SDI cùng thực hiện hoạt động hợp tác kinh doanh.

Trên cơ sở nhận được vốn góp từ TCO, SDI sẽ thực hiện nghĩa vụ góp vốn hợp tác với Thời Đại Mới T&T để T&T thanh toán một phần giá chuyển nhượng của phần Dự án chuyển nhượng cho VEFAC.

Nói thêm về phần Dự án chuyển nhượng giữa VEFAC và Thời Đại Mới T&T, ngày 12/9/2025, Thời Đại Mới T&T đã mang phần toàn bộ số tiền thu được, quyền thụ hưởng từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất,... đối với phần dự án thuộc sở hữu của doanh nghiệp này tại dự án Vinhomes Cổ Loa đem thế chấp ở TCB.

TCB cũng là đối tác tín dụng quen thuộc của Thời Đại Mới T&T khi doanh nghiệp nhiều lần phát sinh giao dịch đảm bảo tại ngân hàng này.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2024, Thời Đại Mới T&T đã dùng quyền tài sản là quyền đòi nợ, quyền thụ hưởng bảo hiểm,... mà bên bảo đảm thu được theo các Thỏa thuận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán với ông Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Đức Thuận nhằm thực hiện việc nhận chuyển nhượng các Hợp đồng mua bán ký giữa ông Nguyễn Thanh Tùng và Công ty CP đầu tư bất động sản Elegance; Hợp đồng mua bán ký giữa ông Nguyễn Đức thuận và Công ty CP đầu tư bất động sản Elegance đối với căn hộ Chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Elegance thuộc Dự án Tòa nhà Căn hộ - Văn phòng dịch vụ - Thương mai dịch vụ HH4-1, HH4-2, HH4-3 khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son làm tài sản bảo đảm, thế chấp tại TCB và TCB Khối KHDN quy mô vừa.

Tiềm lực Thời Đại Mới T&T thế nào?

Về Thời Đại Mới T&T, doanh nghiệp này được thành lập cuối năm 2006, có trụ sở tại tòa T-Place, 30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Thời điểm thành lập, Thời Đại Mới T&T có 4 cổ đông sáng lập. Tại đăng ký kinh doanh thay đổi vào tháng 10/2016, Thời đại mới T&T có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng; duy nhất 1 cổ đông sáng lập còn nắm giữ cổ phần tại Thời Đại Mới T&T là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (90,25%); còn 3 cổ đông sáng lập còn lại đã chuyển nhượng hết phần vốn góp.

Thời Đại Mới T&T từng được biết đến với thương vụ mua lại 4.000 m2 "đất vàng" tại số 22 - 24 Hàng Bài vào năm 2010. Sau nhiều năm "đắp chiếu", dự án này đã ra mắt thị trường với tên gọi The Grand Hanoi.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến giữa tháng 11/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 7.999,5 tỷ đồng.

Hiện, Thời Đại Mới T&T có 2 người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1970)-Chủ tịch HĐQT và ông Phùng Thị Minh (SN 1979)- Tổng Giám đốc.

Được biết, bà Phùng Thị Minh còn là người đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thành Quang.

Thành Quang được thành lập vào cuối tháng 1/2019, có trụ sở tại tầng 1, T-Place, 30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2024, doanh nghiệp tăng vốn từ 2.800 tỷ đồng lên 8.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hải- Chủ tịch HĐQT Thời Đại Mới T&T đã nói ở trên, là người được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp 8.800 tỷ đồng này.



