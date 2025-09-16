Thêm khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt gần trăm triệu đồng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thanh Thúy (trụ sở tại Lâm Đồng) – đơn vị vận hành khách sạn ELC Hotel Đà Nẵng.

Trước đó, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra địa điểm kinh doanh của cơ sở ELC Hotel tại số 424 Võ Nguyên Giáp.

Một trong những khách sạn bị xử phạt trong đợt này

Qua đó xác định cơ sở trên đã có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, như:

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có hành vi không đăng ký môi trường theo quy định. Thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường. Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định. Không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý. Không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Không lập báo cáo, báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn. Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín. Công ty này bị phạt 264 triệu đồng; buộc phải khắc phục hậu quả.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã xử phạt Công ty TNHH Binitis (số 3 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu) 90 triệu đồng. Công ty TNHH Binitis sở hữu khách sạn Vanda Hotel (đường Nguyễn Văn Linh).

Cơ sở này đã có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm: Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn...

Như đã thông tin, trước đó Đà Nẵng cũng vừa xử phạt 564 triệu đồng với khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp là Chicland Danang Beach Hotel vì 9 lỗi về môi trường, an toàn thực phẩm.



