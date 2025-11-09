Thêm loạt đất nền và chung cư được cấp sổ hồng

Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cùng các thành viên vừa họp xem xét gỡ vướng để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 4 dự án.

Trong đó, khu nhà ở thấp tầng phường Long Phước, TPHCM do Công ty CP Nhà Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng số 217 nền, đến nay đã cấp giấy chứng nhận cho 204 nền. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 3 căn đã xây dựng xong gồm các nền A- 06, A-19, B-10.

Tổ công tác đồng ý cấp giấy chứng nhận cho 3 căn trên. Tuy nhiên, do Chi Cục thuế quận 9 cũ có văn bản gửi chủ đầu tư yêu cầu xác nhận lại nghĩa vụ tài chính (nếu phát sinh) nên cần làm rõ nội dung này.

Dự án thứ hai là chung cư CC2 (tên thương mại là Palm Heights) ở phường Bình Trưng, TPHCM do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư. Dự án cao 35 tầng, tổng số 816 căn hộ, gồm 3 block chung hầm, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà giữ trẻ được bố trí ngoài chung cư. Hiện nay, nhà sinh hoạt cộng đồng đã xây dựng, còn nhà trẻ chưa xây dựng.

Cư dân mua căn hộ Palm Heights sắp được nhận sổ hồng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận, đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, còn phần sở hữu của công ty để lại sẽ xem xét sau khi các nghĩa vụ liên quan được giải quyết. Riêng đối với phần thuộc sở hữu của chủ đầu tư sẽ tiếp tục xử lý theo những nội dung của kết luận Thanh tra Chính phủ và giải quyết cấp sổ hồng sau.

Dự án tiếp theo là khu nhà ở Khởi Thành phường An Khánh, TPHCM do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Khởi Thành làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 26 tầng với 2 block A - B, có 3 tầng hầm chung với tổng 412 căn hộ và khu nhà liên kế khối C gồm 5 căn nhà liên kế cao 5 tầng.

Chủ đầu tư cho biết hiện nay chưa có cơ quan nào xác định đã thực hiện việc điều tiết 20% nhà ở xã hội tại dự án hay chưa. Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các phòng ban và chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục còn lại để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ số lượng căn hộ nói trên.

Cuối cùng là khu nhà ở thấp tầng phường Tân Mỹ, TPHCM do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 78 nền, trong đó đã cấp giấy chứng nhận cho 41 nền, còn lại 37 nền chưa cấp. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp giấy đối với các căn nhà đã xây dựng xong.

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng đã đồng ý cấp sổ hồng cho người mua. Tuy nhiên, Tổ công tác 1645 đã yêu cầu chủ đầu tư phải liên hệ các cơ quan liên quan thực hiện văn bản xác định về nghĩa vụ đóng góp nhà ở xã hội. Đồng thời, thực hiện những cam kết đối với dự án liên quan đến việc giao 2.100 m2 đất còn lại chưa đền bù giải tỏa xong.