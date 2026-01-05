Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo cập nhật mới nhất trên trang chủ, iPhone 11 Pro đã chính thức bị xếp vào danh sách sản phẩm "vintage", đánh dấu một chặng đường mới cho mẫu máy từng làm mưa làm gió một thời này.

Mới đây, Apple đã có thông báo đáng chú ý trên trang web chính thức, theo đó iPhone 11 Pro đã trở thành sản phẩm "vintage". Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được xếp vào danh sách "vintage" khi đã ngừng phân phối trong khoảng thời gian từ 5 đến dưới 7 năm.

Thêm một mẫu iPhone rất nhiều người đang dùng trở thành "đồ cổ"- Ảnh 1.

iPhone 11 Pro là chiếc điện thoại mở ra kỷ nguyên của những chiếc iPhone "3 mắt"

Theo quy định khắt khe của Táo khuyết, một thiết bị sẽ bị gắn mác "vintage" khi đã ngừng phân phối chính thức từ 5 đến dưới 7 năm. Mặc dù cái tên "đồ cổ" nghe có vẻ đáng lo ngại, nhưng người dùng chưa cần quá hoang mang. Apple vẫn cam kết hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và cung cấp linh kiện cho các thiết bị này trong thời gian tối đa 2 năm tới, tuy nhiên khả năng hỗ trợ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng linh kiện còn tồn kho của hãng.

Quay ngược thời gian về năm 2019, sự xuất hiện của iPhone 11 Pro cùng người anh em 11 Pro Max đã tạo nên một cú hích lớn về mặt thiết kế. Đây là những chiếc iPhone đầu tiên tiên phong trang bị cụm ba camera ở mặt lưng - một đặc điểm nhận diện thương hiệu đắt giá mà Apple vẫn duy trì và phát triển trên các dòng Pro cao cấp cho đến tận bây giờ.

Thêm một mẫu iPhone rất nhiều người đang dùng trở thành "đồ cổ"- Ảnh 2.

Người dùng vẫn có thể mua được iPhone 11 Pro trên thị trường theo dạng đã qua sử dụng với mức giá rẻ

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, bóng dáng của những chiếc iPhone 11 Pro "đập hộp" đã hoàn toàn vắng bóng trên các kệ hàng chính hãng. Người dùng muốn sở hữu hoài niệm này chỉ có thể tìm đến thị trường thứ cấp. Mức giá cho một chiếc iPhone 11 Pro 64GB hàng qua sử dụng đang dao động quanh mốc 6 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng người dùng chiếc iPhone này là không hề nhỏ.

Trong đợt cập nhật danh sách lần này, iPhone 11 Pro không hề "cô đơn". Apple cũng đồng thời đưa hàng loạt cái tên quen thuộc khác vào diện "vintage", bao gồm mẫu MacBook Air 2020 (phiên bản chạy chip Intel cuối cùng), iPhone 8 Plus bản 128GB, iPad Air 3 và cả chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch Series 5.

Theo Khả Văn

