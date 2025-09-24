Thêm một 'ông lớn' Hàn Quốc nhảy vào thị trường tiền số Việt Nam, bắt tay công ty của IDG Capital Vietnam

Theo thông tin trên fanpage IDGX, ngày 23/9, IDGX - công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Việt Nam thuộc IDG Capital Vietnam - đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với BDACS, công ty lưu ký tài sản số cho các tổ chức được cấp phép hàng đầu tại Hàn Quốc.

Sự hợp tác này khởi đầu cho một liên doanh (JV) nhằm xây dựng hạ tầng giao dịch và lưu ký tài sản số đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

﻿IDGX và BDACS đặt mục tiêu thành lập một trung tâm tài chính tài sản số, kết nối các dịch vụ trọng yếu như sàn giao dịch và lưu ký. Song hành cùng tầm nhìn và khuôn khổ pháp lý mới của Việt Nam để trở thành trung tâm tài sản số hàng đầu Đông Nam Á.

Mục tiêu ra mắt liên doanh ngay trong năm nay, với hoạt động ban đầu dưới chương trình thí điểm pháp lý (regulatory sandbox).

Gần đây, ﻿ ﻿ BDACS vừa giới thiệu KRW1, stablecoin đầu tiên neo theo đồng won, được bảo chứng 1:1 tại Woori Bank và triển khai trên Avalanche.

Tuy nhiên, việc ra mắt stablecoin vẫn đang trong giai đoạn PoC (thử nghiệm nội bộ) và chưa được công bố rộng rãi vì các quy định về stablecoin vẫn chưa rõ ràng tại Hàn Quốc.﻿

Trước đó, trong tháng 8, Tập đoàn Dunamu đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.﻿

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng của MB, chia sẻ công nghệ và hạ tầng, đồng thời tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.﻿

Hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đưa tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Tháng 7, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã được thông qua, hợp pháp hóa các loại tài sản này và đặt nền móng cho một thị trường có quản lý.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết này quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.﻿

Các doanh nghiệp cũng đã thành lập 4 công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa.﻿

Công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa công bố nội dung đăng ký thành lập mới ngày 19/9/2025 với vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng. ﻿CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng. Phần vốn còn lại của CAEX được góp bởi CTCP LynkiD với 50% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Future Land với 39% vốn.﻿

CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX được thành lập ngày 9/9. Công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý quỹ Fundgo, góp 30% vốn; CTCP Trustpay góp 30% vốn và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn.﻿

Ngày 26/8, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: CTCP Chứng khoán VIX nắm 15%, CTCP FTG Việt Nam sở hữu 64,5% và CTCP Truyền thông – Máy tính – Điều khiển 3C góp 20,5%.

Trước đó, tháng 5/2025, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) – thuộc hệ sinh thái Techcombank và TCBS – cũng chính thức ra đời. Doanh nghiệp này khởi đầu với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, sau đó nhanh chóng tăng vốn lên 101 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số công ty đã chuẩn bị từ sớm cho “cuộc chơi” này. Điển hình là Chứng khoán SSI khi thành lập CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital – SSID) từ năm 2022. Gần đây, SSID cùng Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký kết hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm phát triển hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.﻿