Theo dõi một container nhiều tuần liền, công an triệt phá đường dây buôn lậu thuốc giả, tịch thu 277 thùng hàng trị giá 350 tỷ đồng

Nhà chức trách Nigeria vừa triệt phá một vụ buôn lậu thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn, thu giữ 277 thùng thuốc sốt rét giả trị giá hơn 1,2 tỷ rupee (tương đương khoảng 350 tỷ đồng) trên đường vận chuyển vào khu vực Lagos.

Theo Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Nigeria (NAFDAC), lô hàng được ngụy trang dưới dạng phụ tùng thay thế và bị phát hiện trong một container đáng ngờ. Sau nhiều tuần theo dõi, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và tịch thu toàn bộ số thuốc từ một nhà kho ở khu vực Ilasa-Oshodi, Lagos.

Số hàng thu giữ là viên nén Malamal Forte chưa được đăng ký lưu hành tại Nigeria, được buôn lậu từ Tập đoàn Dược phẩm Shanxi Tianyuan, Trung Quốc. NAFDAC cho biết đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ ở khía cạnh nhập khẩu trái phép mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng người dân.

Nigeria hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bệnh sốt rét, với hàng ngàn ca tử vong mỗi năm. Việc sử dụng thuốc giả trong điều trị căn bệnh nguy hiểm này có thể gây hậu quả thảm khốc.

“Thuốc giả hoặc thuốc làm giả gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân vì chúng không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, đồng nghĩa với việc tính an toàn, chất lượng và hiệu quả của những sản phẩm này không được đảm bảo”, NAFDAC cảnh báo. “Việc sử dụng thuốc giả thường không hiệu quả trong việc điều trị bệnh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm cả tử vong.”

Cuộc đột kích lần này chỉ là một phần trong nỗ lực dài hạn của Nigeria nhằm ngăn chặn tình trạng thuốc giả hoành hành trên thị trường. Gần đây, Ajanta Pharma — một công ty dược phẩm Ấn Độ — cũng đã cảnh báo NAFDAC rằng các phiên bản giả của thuốc chống sốt rét Aflotin 20/120 đã xuất hiện tại Nigeria. Điều này cho thấy vấn nạn thuốc giả không chỉ đến từ một nguồn duy nhất và vẫn đang lan rộng trong chuỗi cung ứng.

Các chuyên gia y tế khẳng định, ngoài việc gây thiệt hại kinh tế, thuốc giả còn làm suy giảm niềm tin vào hệ thống y tế và khiến các chương trình phòng chống sốt rét trở nên kém hiệu quả. NAFDAC nhấn mạnh người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua thuốc tại các cửa hàng và nhà thuốc được cấp phép, đồng thời báo cáo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện sản phẩm đáng ngờ.

Vụ việc tại Lagos được coi là lời cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng thuốc giả vẫn đang xâm nhập vào Nigeria, bất chấp nỗ lực kiểm soát. NAFDAC khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước để tăng cường giám sát, siết chặt quản lý nhập khẩu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



