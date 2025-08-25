Thí sinh đỗ Đại học 2025 chỉ còn 5 ngày nữa để thực hiện điều quan trọng này nếu không muốn bị hủy kết quả

Hạn chót Xác nhận nhập học đại học năm 2025

Theo Công văn 2457/BGDĐT-GDĐH năm 2025 thì trước 17 giờ ngày 20/8/2025 các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Vì vậy, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ 00 ngày 30/8/2025

Từ ngày 1/9/2025 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Lưu ý, các thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Đồng thời, Công văn 2457/BGDĐT-GDĐH năm 2025 cũng nêu rõ các cơ sở đào tạo phải quy định tất cả các thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.

Những việc cần làm sau khi đỗ đại học

Việc nhận được thông báo trúng tuyển đại học là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình học tập và trưởng thành. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt cho hành trình mới, bạn cần thực hiện một số việc quan trọng ngay sau khi biết tin vui. Dưới đây là những bước cần thiết để bạn sẵn sàng bước vào môi trường đại học.

1. Xác nhận nhập học

Sau khi biết đỗ đại học, việc đầu tiên là xác nhận nhập học với trường. Hầu hết các trường đều yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận nhập học hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin của trường. Hãy kiểm tra kỹ thời hạn và các yêu cầu cụ thể như hồ sơ, giấy tờ cần thiết (bản sao giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, v.v.). Đừng để lỡ thời hạn vì điều này có thể ảnh hưởng đến suất học của bạn.

2. Chuẩn bị tài chính

Học đại học đòi hỏi một khoản chi phí không nhỏ, bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, tài liệu học tập, và các khoản phát sinh khác. Hãy tìm hiểu về mức học phí của trường, các chính sách hỗ trợ tài chính như học bổng, vay vốn sinh viên, hoặc miễn giảm học phí. Nếu bạn dự định ở trọ hoặc ký túc xá, hãy tính toán chi phí thuê nhà, điện nước, và sinh hoạt hàng tháng. Lập kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp bạn tránh những áp lực không đáng có trong quá trình học.

3. Tìm hiểu về trường và ngành học

Hãy dành thời gian nghiên cứu về trường đại học mà bạn sẽ theo học. Tìm hiểu về chương trình đào tạo, các môn học, giảng viên, và các hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra, bạn có thể tham gia các nhóm sinh viên trên mạng xã hội để làm quen với môi trường mới, kết nối với các anh chị khóa trên để học hỏi kinh nghiệm. Việc hiểu rõ ngành học và định hướng nghề nghiệp sẽ giúp bạn xác định mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu.

4. Sẵn sàng cho nơi ở mới

Nếu bạn phải chuyển đến một thành phố khác để học, hãy chuẩn bị chỗ ở sớm. Tìm kiếm ký túc xá hoặc nhà trọ phù hợp với ngân sách và vị trí thuận tiện. Kiểm tra các tiện ích như an ninh, giao thông, và điều kiện sống trước khi quyết định. Ngoài ra, hãy chuẩn bị các vật dụng cần thiết như đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập, và các vật dụng sinh hoạt cơ bản. Nếu ở cùng bạn bè, hãy thảo luận rõ ràng về các quy tắc chung sống để tránh xung đột.

5. Rèn luyện kỹ năng mềm

Môi trường đại học đòi hỏi sự tự lập và kỹ năng quản lý thời gian. Hãy bắt đầu rèn luyện các kỹ năng như quản lý thời gian, tự học, giao tiếp, và làm việc nhóm. Bạn cũng nên tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ học tập như phần mềm quản lý công việc, ứng dụng ghi chú, hoặc các khóa học trực tuyến để nâng cao kỹ năng. Những kỹ năng này sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với môi trường học tập năng động.

6. Chuẩn bị tinh thần và sức khỏe

Cuộc sống đại học không chỉ là học tập mà còn là hành trình khám phá bản thân. Hãy chuẩn bị tinh thần cởi mở, sẵn sàng đối mặt với thử thách và học hỏi từ thất bại. Đừng quên chăm sóc sức khỏe bằng cách duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, và nghỉ ngơi hợp lý. Một sức khỏe tốt sẽ là nền tảng để bạn học tập hiệu quả và tận hưởng cuộc sống sinh viên.

Biết đỗ đại học là niềm vui lớn, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về giấy tờ, tài chính, chỗ ở, kỹ năng, và tinh thần sẽ giúp bạn tự tin bước vào hành trình mới. Hãy tận dụng thời gian trước khi nhập học để trang bị tốt nhất cho bản thân, sẵn sàng chinh phục những thử thách và cơ hội phía trước.

