Thị trường 100 tỷ USD của Việt Nam dậy sóng: 2 'gã khổng lồ' Hàn Quốc sớm hành động hòng chiếm vị thế dẫn đầu sớm

Mới đây, tờ Business Korea của Hàn Quốc đã đăng tải thông tin về việc Bithumb đang xúc tiến tham gia vào hoạt động thí điểm một sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam.

Lý giải cho động thái này, tờ báo Hàn Quốc nhấn mạnh tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam. Dẫn nguồn từ Vietnam Investment Review, Business Korea cho biết Việt Nam ước tính có khoảng 17 triệu người nắm giữ tiền mã hóa, với tổng giá trị thị trường vượt 100 tỷ USD.

Thêm vào đó, một báo cáo từ công ty Triple-A cũng chỉ ra tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa của Việt Nam là 17,4%, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 6,8%.

"Dường như các công ty Hàn Quốc đang hành động để chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu sớm tại một thị trường mới nổi," một quan chức trong ngành nhận định với tờ báo này.

Động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 cho phép thành lập và vận hành thí điểm các sàn giao dịch tiền mã hóa trong vòng 5 năm tới.

Ảnh: Forkast

"Kể từ khi luật công nhận tiền mã hóa được thông qua vào tháng 6 năm ngoái, Việt Nam đã đẩy nhanh việc thể chế hóa lĩnh vực này", Business Korea nhận định.

Tờ báo cũng cho biết, Bithumb dự kiến sẽ tham gia vào dự án dưới hình thức đầu tư cổ phần , tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu 49% vốn nước ngoài.

Một quan chức ngành tài chính Hàn Quốc tiết lộ với Business Korea: "Theo tôi được biết, Bithumb đã âm thầm theo đuổi việc tham gia vào lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch trong ít nhất vài tháng qua… Có vẻ như họ sẽ tham gia thông qua phương thức đầu tư cổ phần, cùng với các tổ chức tài chính trong nước và ngân hàng địa phương."

Trong tháng 8, Tập đoàn Dunamu đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Bài báo cũng đề cập đến đối thủ của Bithumb là Dunamu, nhà điều hành của Upbit, sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc. Dunamu đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với MB Bank trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam. Thông qua thỏa thuận này, Dunamu sẽ hỗ trợ MB Bank thành lập sàn giao dịch, xây dựng khung pháp lý và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Bức tranh toàn cảnh và chân dung hai "ông lớn"

Thông tin từ Business Korea đã phác họa những nét chính trong chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tuy nhiên, cần phải đặt những động thái này trong một bối cảnh rộng lớn và cập nhật hơn.

Thực tế, không chỉ có Dunamu và Bithumb, một công ty lưu ký tài sản số hàng đầu khác của Hàn Quốc là BDACS cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với IDGX (thuộc IDG Capital Vietnam) để xây dựng hạ tầng giao dịch và lưu ký tài sản số.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp ngoại diễn ra song song với sự chuẩn bị tích cực của các định chế tài chính trong nước. Hàng loạt pháp nhân sàn giao dịch đã được thành lập, có thể kể đến như CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) với sự góp vốn của Chứng khoán VIX, hay CAEX với sự tham gia của Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Dunamu (đơn vị vận hành sàn Upbit) là thế lực mạnh nhất tại thị trường tiền số Hàn Quốc. Với sự hậu thuẫn vững chắc từ gã khổng lồ công nghệ Kakao Corp, Upbit duy trì thị phần ổn định ở mức 75-80%. Về quy mô, tổng khối lượng giao dịch của sàn trong năm 2024 đã vượt mốc 1.100 tỷ USD. Trong những ngày thị trường sôi động, khối lượng giao dịch 24 giờ của Upbit thường xuyên đạt từ 3-5 tỷ USD.

Sức mạnh này còn thể hiện qua kết quả tài chính khi Dunamu ghi nhận lợi nhuận hoạt động lên tới 1.190 tỷ KRW (khoảng 838,7 triệu USD) trong năm 2024.

Trong khi đó, Bithumb , sàn giao dịch lớn thứ hai, lại ở một vị thế trái ngược. Dù là một tên tuổi lâu đời, thị phần của Bithumb rất biến động, thường dao động trong khoảng 20-30% và phải liên tục dùng các chính sách miễn phí giao dịch để cạnh tranh.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của sàn có thể đạt trên 1,8 tỷ USD vào những ngày cao điểm, nhưng hiệu quả tài chính lại kém xa đối thủ với lợi nhuận hoạt động năm 2024 chỉ đạt 130,7 tỷ KRW (khoảng 93,7 triệu USD) . Hoạt động của sàn cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cấu trúc sở hữu phức tạp và những rủi ro pháp lý liên quan.

Sự đổ bộ của cả hai thế lực hàng đầu Hàn Quốc vào Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn của một thị trường gần 100 triệu dân với tỷ lệ chấp nhận tài sản số cao. Cuộc đối đầu giữa một Dunamu đang ở đỉnh cao và một Bithumb giàu kinh nghiệm nhưng cũng đầy thách thức hứa hẹn sẽ định hình lại toàn bộ cục diện cạnh tranh của ngành tài sản số Việt Nam trong thời gian tới.