Thị trường BĐS Mỹ tăng thêm 20.000 tỷ USD trong vòng 5 năm, đang ở mức đắt đỏ bậc nhất lịch sử... tỷ phú Warren Buffett có động thái "lạ"

Việc mua nhà tại Mỹ đã trở nên ngày càng đắt đỏ trong vài năm qua. Mới đây, hãng bất động sản Zillow đã đưa ra một con số gây choáng: giá trị thị trường nhà ở Mỹ đã tăng 57% kể từ năm 2020, đạt mức kỷ lục 55.000 tỷ USD.

Điều đó đồng nghĩa chỉ trong vòng 5 năm, giá trị thị trường bất động sản Mỹ đã tăng thêm 20.000 tỷ USD, theo dữ liệu do công ty địa ốc này công bố.

Kết quả nghiên cứu của Zillow cho thấy, thị trường nhà ở Mỹ vẫn đang ở mức đắt đỏ lịch sử, giá trị nhà tăng ngay cả khi lãi suất thế chấp cao khiến nhiều người mua tiềm năng phải đứng ngoài cuộc, buộc nhiều người bán phải giảm giá kỳ vọng.

Tuy nhiên, mức tăng này không phân bổ đồng đều trong năm 2025. New York ghi nhận mức tăng 216 tỷ USD về giá trị nhà ở trong năm qua – cao nhất nước Mỹ, theo sau là New Jersey, Illinois và Pennsylvania.

"Ở vùng Đông Bắc, nhu cầu vẫn vượt nguồn cung. Nếu nhìn vào lượng nhà rao bán tại New York, hiện chỉ còn một nửa so với trước đại dịch, điều này khiến giá trị nhà tại đây tăng mạnh", Orphe Divounguy, chuyên gia kinh tế cấp cao của Zillow nhận định.

Giữa lúc thị trường bất động sản Mỹ đắt đỏ, Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã thực hiện một thương vụ đầu tư đáng chú ý khi mua một lượng lớn cổ phần tại ba tập đoàn bất động sản dân cư lớn với tổng giá trị đầu tư hơn 1 tỷ USD, trong đó khoản đầu tư vào Lennar trị giá 800 triệu USD, vào DR Horton là 191.5 triệu USD, và vào NVR là 82 triệu USD.

Khoản đầu tư này được công bố vào tháng 8/2025 và ngay lập tức, giá cổ phiếu các doanh nghiệp đã tăng vọt. Được biết, hiện Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt gần 4 triệu căn nhà, và giải pháp duy nhất là xây dựng thêm. Khoản đầu tư của Berkshire Hathaway cho thấy sự lạc quan rằng thị trường nhà ở sẽ phục hồi và thúc đẩy doanh số bán nhà mới.