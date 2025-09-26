Thị trường hồi hộp chờ 'thước đo lạm phát Mỹ' công bố hôm nay: Biến số có thể ‘chặn đứng’ dự định cắt giảm lãi suất của Fed, gây áp lực lên TTCK

Theo khảo sát của Dow Jones Newswires và Wall Street Journal, các nhà dự báo kỳ vọng báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế (BEA) sẽ cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,7% trong tháng 8, cao hơn mức 2,6% trong tháng 7.

Chỉ số PCE lõi loại trừ giá lương thực và năng lượng, cũng chính là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), được dự báo tăng 2,9% so với cùng kỳ, bằng mức của tháng 7.

Không có gì đảm bảo Fed sẽ cắt giảm lãi suất

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Nhưng Fed có thể giữ nguyên nếu lạm phát cao hơn dự báo, đặc biệt sau khi một loạt báo cáo trong tuần này cho thấy kinh tế mạnh hơn dự kiến.

Một báo cáo công bố ngày thứ Năm cho thấy GDP quý 2 tăng cao hơn ước tính ban đầu. Một báo cáo khác cho thấy đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm trong tuần trước. Số liệu công bố ngày thứ Tư còn cho thấy doanh số nhà mới tăng 20% trong tháng 8. Những dữ liệu này phản ánh kinh tế Mỹ vẫn kiên cường trước tác động thuế quan, làm giảm lo ngại rằng thị trường việc làm đang xấu đi.

Điều này quan trọng vì Fed đang cân bằng hai mục tiêu: hỗ trợ thị trường việc làm (vốn cần lãi suất thấp) và kiềm chế lạm phát (vốn đòi hỏi duy trì lãi suất cao hơn).

Báo cáo lạm phát ngày thứ Sáu có thể tác động mạnh đến thị trường, đặc biệt nếu lạm phát cao hơn dự báo. Nếu dữ liệu cho thấy áp lực giá cả tăng, Fed sẽ phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vay trên thẻ tín dụng, vay mua ô tô và các khoản nợ ngắn hạn khác. Lãi suất cao cũng giữ lợi chứng chỉ tiền gửi (CD) và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao ở mức hấp dẫn.

Mục tiêu kép của Fed

Gần đây, Fed bày tỏ lo ngại về thị trường việc làm hơn là lạm phát. Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước, đợt giảm đầu tiên trong năm nay. Nhưng một báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến có thể làm chệch kế hoạch cắt giảm thêm.

Nhiều nhà kinh tế dự báo lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do thuế quan khiến giá hàng nhập khẩu tăng. Trong khi đó, lạm phát ở một số hạng mục khác như tiền thuê nhà đang chậm lại.

Nhà kinh tế trưởng David Mericle tại Goldman Sachs viết: “Chúng tôi dự báo xu hướng lạm phát cơ bản tiếp tục giảm nhưng tác động tích luỹ từ thuế quan sẽ lớn hơn, đẩy lạm phát hàng năm tăng lên mức đỉnh 3,2% vào tháng 12 sau đó quay lại xu hướng giảm trong năm 2026”.

Hiện tại, PCE lõi vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Giám đốc đầu tư Richard Flax tại Moneyfarm viết: “Khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, báo cáo công bố ngày thứ Năm nhiều khả năng là lập luận chống lại việc cắt giảm mạnh lãi suất chính sách trong vài tháng tới”.

Quan điểm này cũng được ít nhất một quan chức Fed nhắc lại trong ngày thứ Năm.

Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City - Jeffrey Schmid phát biểu tại một sự kiện ở Dallas: “Theo quan điểm của tôi, lạm phát vẫn quá cao, trong khi thị trường lao động dù đang hạ nhiệt nhưng nhìn chung vẫn cân bằng. Tôi cho rằng chính sách hiện tại chỉ hơi mang tính thắt chặt và đó là mức phù hợp”.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 25/9, theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường tài chính dự đoán 85,5% khả năng Fed cắt lãi suất trong tháng 10, giảm so với mức 92% của hôm trước.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Daniela Sabin Hathorn tại Capital.com viết: “Thị trường muốn thấy bằng chứng rõ ràng hơn rằng lạm phát đang hạ nhiệt”. Bà cho rằng nếu lạm phát cao hơn dự báo, giá cổ phiếu có thể chịu áp lực.

Theo Investopedia