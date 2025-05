Thị trường ngày 23/5: Giá dầu, khí tự nhiên, vàng, đồng và cà phê đồng loạt giảm

Giá dầu giảm tiếp

Giá dầu giảm, khi các nhà đầu tư cân nhắc về việc OPEC+ đang thảo luận tăng sản lượng trong tháng 7/2025, dấy lên mối lo ngại nguồn cung toàn cầu có thể vượt xa mức tăng trưởng nhu cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/5, giá dầu thô Brent giảm 47 US cent tương đương 0,72% xuống 64,44 USD/thùng. Dầu WTI giảm 37 US cent tương đương 0,6% xuống 61,2 USD/thùng.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi là OPEC+ đang thảo luận liệu có nên tăng sản lượng hơn nữa hay không tại cuộc họp vào ngày 1/6/2025. Một trong những phương án đang được thảo luận là tăng 411.000 thùng/ngày trong tháng 7/2025, mặc dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Ngoài ra, giá dầu giảm sau số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết, tồn trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ trong tuần trước tăng, do nhập khẩu dầu thô đạt mức cao nhất 6 tuần, trong khi nhu cầu xăng và sản phẩm chưng cất giảm.

Tồn trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 16/5/2025 tăng 1,3 triệu thùng lên 443,2 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích dự kiến tồn trữ dầu thô giảm 1,3 triệu thùng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3%, do tồn trữ cao hơn so với dự kiến, sản lượng trong mấy ngày gần đây giảm thấp hơn so với dự kiến và lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tháng này giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York giảm 11,5 US cent tương đương 3,4% xuống 3,253 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, do đồng USD tăng và các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau khi đạt mức cao nhất 2 tuần trong đầu phiên giao dịch.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,6% xuống 3.295,21 USD/ounce, trong đầu phiên giao dịch, giá vàng đạt mức cao nhất kể từ ngày 9/5/2025 sau khi giảm hơn 1%. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York giảm 0,6% xuống 3.294,9 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,3%, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá đồng thấp nhất 3 tuần, chì thấp nhất 2 tuần

Giá đồng chạm mức thấp nhất 3 tuần và giá các kim loại cơ bản khác cũng giảm, do tình hình kinh tế và nhu cầu tăng trưởng vẫn còn bất ổn.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,4% xuống 9.498 USD/tấn. Trước đó trong phiên, giá đồng chạm mức thấp nhất (9.223,2 USD/tấn) kể từ ngày 1/5/2025.

Đồng thời, giá chì trên sàn London giảm 0,3% xuống 1.968 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/5/2025 (1.947,5 USD/tấn), do tồn trữ tại London trong 2 phiên trước tăng 91% lên 234.000 tấn – cao nhất kể từ tháng 12/2024.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giao dịch trong biên độ hẹp, khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa nhu cầu nguyên liệu sản xuất thép tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh, so với lượng nhập khẩu tăng từ các nước sản xuất hàng đầu – Australia và Brazil.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên tăng 0,14% lên 727 CNY (100,93 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 0,56% xuống 99,25 USD/tấn.

Tồn trữ quặng sắt nhập khẩu tại 47 cảng của Trung Quốc trong tuần đạt 146,28 triệu tấn, giảm 1,74% so với tuần trước đó.

Đồng thời, tổng lượng quặng sắt nhập khẩu từ các công ty khai thác tại Australia và Brazil trong tuần tăng 11,7% so với tuần trước đó lên 27,1 triệu tấn, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng tăng 0,09% và thép không gỉ tăng 0,04%, trong khi thép cây giảm 0,03% và thép cuộn giảm 0,06%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu sản xuất lốp xe tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng, song đồng JPY tăng và vụ thu hoạch mủ cao su đang bắt đầu đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 1,7 JPY tương đương 0,53% lên 321,9 JPY (2,25 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 45 CNY tương đương 0,3% xuống 14.810 CNY (2.056,03 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 40 CNY tương đương 0,33% xuống 12.030 CNY (1.670,09 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 0,3% xuống 171,6 US cent/kg.

Giá cà phê giảm tại Việt Nam và Indonesia, thấp nhất 1 tháng tại London và New York

Giá cà phê tại thị trường Việt Nam giảm trong phiên giao dịch trầm lắng, nguồn cung từ các nước sản xuất cà phê robusta khác như Brazil và Indonesia tăng.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức cộng 50-70 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn London.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 124.500-125.200 VND (4,79-4,82 USD)/kg, giảm so với 125.700 – 126.200 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 30 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn London, so với mức trừ lùi 70 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Tại London, giá cà phê robusta giảm 116 USD tương đương 2,4% xuống 4.787 USD/tấn, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng (4.769 USD/tấn).

Tại New York, giá cà phê arabica giảm 2,6% xuống 3,6075 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng (3,592 USD/lb).

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,3 US cent tương đương 1,7% xuống 17,4 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 1,9% xuống 488,1 USD/tấn.

Giá lúa mì giảm, đậu tương và ngô tăng

Giá lúa mì trên sàn Chicago giảm, do hoạt động bán ra chốt lời sau khi giá đạt mức cao nhất 1 tháng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 4-3/4 US cent lên 10,67-1/2 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 2 US cent lên 4,63 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giao cùng kỳ hạn giảm 4-3/4 US cent xuống 5,44-1/2 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng (5,56-1/4 USD/bushel) trong phiên trước đó.

Giá gạo không thay đổi tại Việt Nam, thấp nhất gần 2 năm tại Ấn Độ và giảm tại Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, chịu áp lực bởi đồng rupee suy yếu và nguồn cung tăng, trong bối cảnh nhu cầu giảm, trong khi thị trường xuất khẩu tại các trung tâm quan trọng khác của châu Á vẫn trầm lắng.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 397 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó, Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết.

Giá gạo Ấn Độ 5% tấm ở mức 382-389 USD/tấn, giảm so với 384-391 USD/tấn 1 tuần trước đó. Gạo trắng 5% tấm ở mức 375-381 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 405-410 USD/tấn, giảm so với 410 USD/tấn 1 tuần trước đó, do biến động của tỉ giá hối đoái.

Giá gạo toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm và dự kiến khó có thể giảm thêm nữa, song nguồn cung tại Ấn Độ dồi dào và vụ mùa bội thu tại châu Á, nên giá gạo khó có thể phục hồi trong năm nay.

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 2 liên tiếp, chịu áp lực giảm bởi giá dầu đậu tương suy yếu và lo ngại sản lượng trong những tuần tới tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Bursa Malaysia giảm 73 ringgit tương đương 1,87% xuống 3.821 ringgit (894,85 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 23/5: