Thị trường ngày 24/5: Giá dầu, vàng và đồng đều tăng, cà phê arabica thấp nhất 1 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng, do hoạt động đẩy mạnh mua vào trước kỳ nghỉ lễ Chiến sĩ trận vong cuối tuần kéo dài 3 ngày, trong bối cảnh lo ngại về vòng đàm phán hạt nhân mới nhất giữa Mỹ và Iran.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/5, giá dầu thô Brent tăng 34 US cent tương đương 0,54% lên 64,78 USD/thùng. Dầu WTI tăng 33 US cent tương đương 0,54% lên 61,53 USD/thùng.

Kỳ nghỉ lễ Chiến sĩ trận vong mở màn cho mùa lái xe mùa hè ở Mỹ - thời kỳ nhu cầu động cơ cao nhất.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%, do sản lượng trong tháng này giảm và dự báo thời tiết mùa hè nóng hơn bình thường, sẽ làm tăng lượng máy phát điện chạy bằng khí đốt để duy trì hoạt động của máy điều hòa.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York tăng 7,4 US cent tương đương 2,3% lên 3,327 USD/mmBTU. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm 1% sau khi giảm 12% trong tuần trước đó.

Giá vàng tăng, bạch kim cao nhất 2 năm

Giá vàng tăng hơn 2% và có tuần tăng mạnh nhất trong 6 tuần, do các nhà đầu tư tìm kiếm vàng là tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ, Donald Trump tiếp tục đe dọa áp thuế và đồng USD suy yếu.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 2,1% lên 3.362,7 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 5,1%. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York tăng 2,1% lên 3.365,8 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm sau khi Trump khuyến nghị áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ EU kể từ ngày 1/6/2025. Trump cũng cho biết thêm rằng Apple sẽ trả mức thuế 25% đối với iPhone bán tại Mỹ mà không sản xuất tại đó.

Đồng USD giảm 0,9%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Đồng thời, giá bạch kim trên sàn London tăng 1,2% lên 1.094,05 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2023 trong đầu phiên giao dịch.

Giá đồng cao nhất 3 tuần

Giá đồng tăng lên mức cao nhất hơn 3 tuần, được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và lo ngại về các vấn đề tại mỏ khai thác lớn ở Congo.

Giá đồng trên sàn Comex tăng 3% lên 4,82 USD/lb – cao nhất kể từ ngày 30/4/2025.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,2% lên 9.617 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 14/5/2025.

Đồng USD suy yếu, khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá đồng tăng được thúc đẩy bởi lo ngại về mỏ khai thác đồng Kamoa-Kakula tại Congo – nơi sản xuất đồng lớn nhất châu Phi và là một trong những nơi sản xuất đồng lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, giá đồng tăng còn do tồn trữ đồng tại Thượng Hải trong tuần này giảm 9% xuống 98.671 tấn. Đồng thời, tồn trữ đồng tại London giảm 8% xuống 164.725 tấn.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm và có tuần giảm, do lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc suy yếu, cũng như nhu cầu đối với quặng sắt giảm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên giảm 1,24% xuống 718 CNY (99,73 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 1,51%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 0,76% xuống 98,25 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 1,81%.

Tình trạng suy yếu trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp diễn trong năm nay, khi giá nhà giảm gần 5% và sẽ trì trệ trong năm 2026.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,42%, thép cuộn cán nóng giảm 0,75%, thép cuộn giảm 0,15% và thép không gỉ giảm 0,04%.

Giá cao su tại Nhật Bản có tuần tăng

Giá cao su tại Nhật Bản kết thúc tuần trong sắc xanh, do thời tiết bất lợi tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan, song mức tăng bị hạn chế bởi vụ thu hoạch đang bắt đầu và giá dầu giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 1,9 JPY tương đương 0,59% xuống 320 JPY (2,23 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 2,11%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 350 CNY tương đương 2,35% xuống 14.535 CNY (2.019,03 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 365 CNY tương đương 3,01% xuống 11.750 CNY (1.632,17 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 1,5% xuống 168,8 US cent/kg.

Giá cà phê arabica thấp nhất 1 tháng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, bởi triển vọng vụ thu hoạch tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – được cải thiện.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE thay đổi nhẹ ở mức 3,61 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng (3,5525 USD/lb) trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 4%.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London cũng thay đổi nhẹ ở mức 4.790 USD/tấn.

Giá đường tiếp đà giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,6% xuống 17,29 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 4,5 USD tương đương 0,9% xuống 483,6 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 4 tháng (482,7 USD/tấn) trong đầu phiên giao dịch, chịu áp lực giảm bởi giá dầu thô giảm.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì giảm

Giá ngô và đậu tương trên sàn Chicago giảm, sau khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump khuyến nghị áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 7-1/4 US cent xuống 10,6-1/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 3-1/2 US cent xuống 4,59-1/2 USD/bushel và giá lúa mì giao cùng kỳ hạn giảm 2 US cent xuống 5,42-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia có tuần tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng và có tuần tăng, song dự kiến sản lượng tăng đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 7 ringgit tương đương 0,18% lên 3.827 ringgit (905,16 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 0,18%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24/5