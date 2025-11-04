Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 4-11: Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

04-11-2025 - 23:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Bitcoin đang giảm mạnh khi nhiều nhà đầu tư lo ngại giá sẽ rơi xuống dưới mốc 100.000 USD.

Tối 4-11, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 4%, xuống vùng 103.700 USD.

Các đồng tiền số khác cũng mất giá mạnh, như Ethereum giảm hơn 6% còn 3.496 USD, XRP giảm hơn 7% về 2,2 USD, BNB giảm hơn 7% còn 942 USD và Solana (SOL) giảm hơn 8% còn 160 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin giảm mạnh khi nhiều nhà đầu tư lo ngại giá sẽ rơi xuống dưới mốc 100.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 4-11: Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 103.700 USD Nguồn: OKX

Áp lực này xuất phát từ việc các nhà đầu tư lớn bán ra, chứng khoán Mỹ giảm và đồng USD mạnh lên, tạo ba yếu tố bất lợi đồng thời cho thị trường tiền số.

Nhà đầu tư Ted Pillows nhận định nếu Bitcoin mất mốc 100.000 USD, giá có thể tiếp tục điều chỉnh về 92.000 USD, gần với khoảng trống giá chưa được lấp trên thị trường hợp đồng tương lai CME.

Trader Daan Crypto Trades cảnh báo Bitcoin đã mất “mức hỗ trợ chính” sau vài tuần tăng giá gần đây.

Việc giảm giá mạnh khiến nhiều nhà đầu tư mới lỗ nặng, chỉ số lợi nhuận/lỗ chưa thực hiện của người giữ Bitcoin ngắn hạn rơi về vùng “bán tháo”, gần mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Theo Glassnode, những giai đoạn như vậy thường là cơ hội tích lũy tốt cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi sát mốc 102.000–100.000 USD, vùng để đánh giá thị trường có thể hồi phục hay tiếp tục giảm sâu.

Ngân hàng tham gia thị trường tiền số: MB dự kiến thành lập sàn giao dịch đầu tiên, TCBS đã tích hợp vào bảng giá, VPBank để ngỏ khả năng nhập cuộc

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

