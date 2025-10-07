Thị trường tiền số hôm nay: Shark Bình nhận tin dữ sau phiên livestream

Tối 6-10, thị trường tiền số đồng loạt tăng mạnh, ghi nhận sắc xanh trên hầu hết các đồng tiền lớn. Dữ liệu từ OKX cho thấy, trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 1,3%, giao dịch ở vùng 125.000 USD.

Bitcoin có thể chạm mốc 145.000 USD vào cuối năm

Các đồng altcoin cũng ghi nhận diễn biến tích cực: Ethereum (ETH) tăng hơn 2% lên 4.650 USD; BNB tăng mạnh hơn 5%, đạt 1.224 USD; Solana (SOL) tăng hơn 1% lên 235 USD; còn XRP nhích nhẹ 0,3%, đạt 3 USD.

Theo CoinDesk, sau khi lập kỷ lục mới trên 125.000 USD vào cuối tuần, giá Bitcoin hiện dao động quanh 124.000 USD, cho thấy đà tăng tạm thời chững lại sau chuỗi ngày leo dốc mạnh.

Ông John Glover, Giám đốc đầu tư của Ledn – người từng dự đoán chính xác các đợt tăng giá gần đây, cho rằng mốc 125.000 USD là ranh giới quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của Bitcoin.

“Nếu vượt được ngưỡng này, giá có thể tiến lên khoảng 145.000 USD vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Ngược lại, nếu thất bại nhiều lần ở vùng 125.000 USD, thị trường có thể bước vào giai đoạn giảm giá" - ông John Glover nhận định.

Cùng quan điểm thận trọng, các chuyên gia từ QCP Capital (Singapore) cho biết việc Bitcoin duy trì trên 120.000 USD trong thời gian dài cho thấy lực mua từ nhà đầu tư cá nhân vẫn mạnh, qua đó tăng khả năng giá sẽ tiếp tục đi lên trong ngắn hạn.

Shark Bình nhận tin dữ

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế Công an thành phố báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx.

Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định, đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Cùng ngày, trưa 6-10, Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) đã tổ chức buổi livestream trên Fanpage Shark Nguyễn Hòa Bình, với chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn đầy biến động".

Buổi livestream diễn ra lúc 12 giờ thu hút hàng ngàn người theo dõi. Thời điểm cao nhất có hơn 5.000 lượt xem cùng lúc và lượng tương tác rất cao.

Trong phiên livestream, Shark Bình chỉ tập trung chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân trong hành trình hơn 24 năm khởi nghiệp.