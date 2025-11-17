Thị trường văn phòng Hà Nội: Công suất thuê cải thiện, có xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm

Xu hướng các toà nhà văn phòng dịch chuyển ra ngoài trung tâm.(Ảnh: Int)

Văn phòng Hà Nội sẽ duy trì mức độ cạnh tranh cao

Theo ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội, việc dịch chuyển văn phòng ra ngoài khu trung tâm đang trở thành một xu hướng lâu dài, chứ không chỉ là tạm thời. Xu hướng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính, bao gồm hạ tầng cải thiện, các dự án chất lượng cao mới và giá thuê cạnh tranh hơn tại các khu vực ngoài trung tâm.

Đối với các công ty thuộc nhóm Tài chính, Bảo hiểm và Bất động sản (FIRE), công nghệ thông tin (ICT) và sản xuất, các yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hoặc nâng cấp không gian văn phòng mà vẫn kiểm soát chi phí hiệu quả.

Ông cũng cho rằng thị trường văn phòng Hà Nội sẽ duy trì mức độ cạnh tranh cao khi ngày càng nhiều dự án chất lượng ra mắt, mang đến nhiều lựa chọn cho cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho toàn thị trường, khi các dự án mới ngày càng chú trọng vào chất lượng, tiện ích và trải nghiệm của người sử dụng.

Trong quý cuối năm 2025, các dự án như Oriental Square, Tiến Bộ Plaza, The Marc 88 sẽ bổ sung nguồn cung văn phòng hạng sang cho Hà Nội. Dự báo trong 3 năm tới, khoảng 290.000 m² sàn mới, chủ yếu thuộc phân khúc Hạng A, sẽ gia nhập thị trường, tiếp tục thúc đẩy xu hướng phi tập trung và nhu cầu ngày càng cao về không gian làm việc chất lượng.

Với việc nhiều tòa nhà mới gia nhập thị trường, các dự án cũ cũng cần nâng cấp để duy trì sức hút. Giờ đây, bên cạnh vị trí, các yếu tố như không gian làm việc thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên, tiện ích trong tòa nhà và các dịch vụ đi kèm như quán café hay khu giải trí ngày càng quan trọng. Những yếu tố này giúp môi trường làm việc trở nên thoải mái hơn, hỗ trợ doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài.

Xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình văn phòng xanh

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, một trong những thay đổi rõ rệt nhất của thị trường văn phòng là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình văn phòng xanh và thân thiện với môi trường. Việc đạt chứng chỉ xanh gần như đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho các tòa nhà mới. Những dự án cũ cũng cần được nâng cấp và cải thiện khả năng vận hành bền vững để không bị bỏ lại phía sau. Đây không chỉ là xu thế toàn cầu, mà còn là yếu tố quan trọng để nâng cao sức hút của tòa nhà và đảm bảo tính cạnh tranh dài hạn.

Song song với đó, sự thay đổi trong mô hình làm việc, hướng đến sự linh hoạt, đề cao trải nghiệm và sự tiện nghi của nhân viên, đang tác động mạnh đến cách doanh nghiệp lựa chọn vị trí văn phòng. Thay vì tập trung tại khu trung tâm, nhiều doanh nghiệp đang dần dịch chuyển ra các khu vực ngoài trung tâm có chất lượng hạ tầng tốt, chi phí hợp lý và không gian hiện đại hơn.

Một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này là Starlake Tây Hồ Tây, khu vực đang trở thành trung tâm văn phòng thế hệ mới của Hà Nội. Dự án Oriental Square của OSI là tòa nhà đầu tiên mở bán tại khu vực này, cung cấp không gian văn phòng hạng A chất lượng cao, đi kèm nhiều tiện ích và tiêu chuẩn xanh.

Trong 2–3 năm tới, một loạt dự án mới sẽ tiếp tục xuất hiện tại đây, củng cố xu hướng phi tập trung và đa dạng hóa không gian làm việc, vừa đáp ứng nhu cầu mở rộng, vừa phản ánh cách các doanh nghiệp thích ứng với xu hướng làm việc mới sau đại dịch.