Thống đốc bổ nhiệm 2 Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

12-09-2025 - 15:41 PM | Tài chính - ngân hàng

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã trao quyết định của Thống đốc về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra NHNN đối với ông Đỗ Anh Quân và ông Phạm Thanh Ngọc.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Đỗ Anh Quân và ông Phạm Thanh Ngọc là 5 năm kể từ ngày được điều động, bổ nhiệm.

Ngày 12/9/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thống đốc về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra NHNN đối với ông Đỗ Anh Quân – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực I và ông Phạm Thanh Ngọc – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra NHNN đối với ông Đỗ Anh Quân, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực I và ông Phạm Thanh Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

Thống đốc bổ nhiệm 2 Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 1.

Tân Phó Chánh Thanh tra Phạm Thanh Ngọc

Thống đốc bổ nhiệm 2 Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 2.

Tân Phó Chánh Thanh tra Đỗ Anh Quân

Việc bổ nhiệm hai Phó Chánh Thanh tra mới không chỉ góp phần hoàn thiện bộ máy tổ chức, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát của NHNN trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở để Thanh tra NHNN tiếp tục phát huy vai trò “lá chắn” bảo vệ sự ổn định của hệ thống ngân hàng, đồng thời hỗ trợ toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ và Thống đốc NHNN giao phó.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

